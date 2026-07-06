El fuego en Mercapalma obliga al desalojo de Son Banya

Un total de cinco camiones estacionados en el recinto de MercaPalma han quedado completamente consumidos por las llamas. El incendio, por fortuna, no ha afectado a las naves industriales gracias a los esfuerzos de los servicios de extinción. El fuego se ha dirigido a Son Banya y el poblado ha tenido que ser desalojado. Las rachas de viento lo alejan por el momento del aeropuerto de Palma. Todos los efectivos de los parques de Bombers de Palma se encuentran tratando de sofocar las llamas. También cuentan con el apoyo de los parques de Calvià, Inca y Llucmajor y el helicóptero Milana. Asimismo han recibido el apoyo de bomberos de Aena , de la Base Aérea de Son Sant Joan y del Institut Balear de la Natura (Ibanat).

El fuego se ha iniciado sobre las tres y media de la tarde en un camión estacionado dentro del recinto de MercaPalma y se ha propagado rápidamente a otro aparcado en las inmediaciones. Otros tres vehículos pesados y algún remolque han ardido a continuación. Por fortuna ninguno de estos se encontraba dentro de una nave industrial.

La proximidad de aeropuerto a las llamas ha hecho que se activara la alerta. La espesa cortina de humo no ha llegado a alcanzar las pistas y el viento ha contribuido a alejar el incendio de las instalaciones aeroportuarias. Por el contrario, el fuego ha prendido rastrojos y las rachas de viento lo ha dirigido a Son Banya. Como medida de precaución, el poblado ha sido desalojado. Por su parte, el concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Palma, Llorenç Bauzà, ha precisado qu" en las labores de extinción. El edil también ha precisado que el desalojo de los moradores de Son Banya persiste. "Solo se ordenará él realojo cuando haya todas las condiciones de seguridad", ha recalcado.

INCENDIO EN MERCAPALMA / MANU MIELNIEZUK / DMA

Pese a la alerta activada y la proximidad del fuego, el aeropuerto de Palma ha continuado funcionando con normalidad y no ha tenido que alterar la programación de los vuelos. Las rachas de viento han contribuido a alejar las llamas de las instalaciones aeroportuarias. La espesa cortina de humo que se ha alzado en Mercapalma era visible desde puntos muy distantes de Ciutat. De hecho desde el centro y desde las playas se podía observar.

Ataque de ansiedad

Las labores de todo este gran operativo desplegado en torno al incendio de los cinco camiones en Mercapalma, una vez que el fuego se ha dado por controlado, van encaminadas a lograr su completa extinción. No obstante las rachas de viento contribuyen a reavivar las llamas al alcanzar los rastrojos. Por su parte, el Ib-salut ha movilizado hasta el lugar del siniestro numerosas ambulancias y algunas UVI móviles. Los facultativos solo han tenido que atender a una persona, al sufrir un ataque de ansiedad debido a la proximidad del fuego