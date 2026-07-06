Nueva imprudencia al volante en Mallorca: circulan sin camiseta sobre la carrocería de un coche descapotado en la carretera de Valldemossa
Un vídeo grabado por otro conductor muestra a tres hombres con gran parte del cuerpo fuera del vehículo y sin el cinturón de seguridad abrochado
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Tres hombres que circulaban por la carretera de Valldemossa ha sido captados mientras mientras viajaban sin camiseta sobre la carrocería de un coche descapotado. Los ocupantes se encontraban con gran parte del cuerpo fuera del vehículo y sin el cinturón de seguridad abrochado.
Las imágenes, grabadas por otro conductor, muestran cómo dos de los hombres permanecen fuera del turismo mientras quien iba al volante circula, también sin camiseta, por una de las carreteras más transitadas de la Serra de Tramuntana.
Conducción temeraria en las islas en verano
Este no es el primer episodio de conducción temeraria en las islas, especialmente durante la temporada alta, cuando el aumento del tráfico y la llegada de visitantes provocan un mayor número de imprudencias al volante.
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