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Nueva imprudencia al volante en Mallorca: circulan sin camiseta sobre la carrocería de un coche descapotado en la carretera de Valldemossa

Un vídeo grabado por otro conductor muestra a tres hombres con gran parte del cuerpo fuera del vehículo y sin el cinturón de seguridad abrochado

VÍDEO | Denuncian la conducción temeraria de un grupo de hombres sin camiseta en la carretera de Valldemossa

VÍDEO | Denuncian la conducción temeraria de un grupo de hombres sin camiseta en la carretera de Valldemossa

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Duna Márquez

Tres hombres que circulaban por la carretera de Valldemossa ha sido captados mientras mientras viajaban sin camiseta sobre la carrocería de un coche descapotado. Los ocupantes se encontraban con gran parte del cuerpo fuera del vehículo y sin el cinturón de seguridad abrochado.

Las imágenes, grabadas por otro conductor, muestran cómo dos de los hombres permanecen fuera del turismo mientras quien iba al volante circula, también sin camiseta, por una de las carreteras más transitadas de la Serra de Tramuntana.

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