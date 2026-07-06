Sucesos
Sigue abierta la investigación sobre el hombre que apareció apuñalado dentro de su vehículo: la Guardia Civil de Ibiza busca las causas
La víctima, de 38 años y nacionalidad española, fue hallada entre las dos y las tres de la madrugada del pasado domingo dentro de su vehículo accidentado en Ca na Negreta
Jerónimo Marín Palacios
La Guardia Civil continúa investigando las causas del fallecimiento del hombre que fue hallado muerto durante la madrugada del pasado domingo con varias heridas de arma blanca en el cuerpo dentro de su coche accidentado en la zona de Ca na Negreta, en el municipio de Santa Eulària.
Los agentes han confirmado que la investigación continúa en curso y no han dado más datos acerca de la misma. Por el momento, se desconoce si se ha realizado aún la autopsia que podría determinar las causas de la muerte.
Extrañas circunstancias
Según fuentes del servicio de emergencias, el vehículo circulaba a baja velocidad cuando se subió a uno de los quitamiedos de hormigón y volcó sobre uno de sus laterales. Cuando llegaron al lugar del accidente pudieron certificar el fallecimiento del hombre, el único herido del accidente. Fue entonces cuando se dieron cuenta de que el cuerpo del hombre presentaba entre seis y siete puñaladas en el cuerpo. Las heridas provocaron la evisceración de la víctima, es decir, que presentaba parte de los intestinos fuera del cuerpo.
Estas lesiones, incompatibles con un accidente de tráfico, según el servicio de emergencias, proponen el homicidio como principal causa del fallecimiento de la víctima, aunque tampoco se descarta el suicidio. Por el momento, habrá que esperar al informe forense y una autopsia detallada que arroje luz sobre las circunstancias que rodearon al fallecimiento.
Fuente: Diario de Ibiza
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