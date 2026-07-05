Sorprenden a un okupa al forzar la puerta de la vivienda de una anciana ausente en Palma

Un okupa forzó a plena luz del día la puerta de la vivienda de una anciana ausente del barrio palmesano de Son Gotleu para instalarse en su domicilio. Los vecinos, al percatarse de lo sucedido, dieron la voz de alarma. Agentes de la Policía Nacional se personaron en el inmueble y confirmaron que este individuo había irrumpido en el inmueble habitado con la intención de cambiar la cerradura y alojarse allí. A continuación fue detenido por un presunto delito flagrante de allanamiento de morada en Palma

Los hechos ocurrieron a mediodía del pasado martes. Agentes del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) de la Policía Nacional fueron requeridos a través del 091 por varios residentes de un edificio al constatar que un intruso había forzado la puerta y había tratado de instalarse en el domicilio de una vecina de edad avanzada, al aprovechar que esta no se encontraba en esos momentos en casa.

Cuando se personaron en el lugar los agentes de la Policía Nacional, el individuo no se encontraba en las inmediaciones. No obstante un testigo les indicó que había visto cómo este sujeto había tratado de entrar en dicha vivienda, que pertenecía a una anciana que no estaba en ese lugar en ese momento. Al no aparecer el sujeto, la patrulla se marchó.

Sin embargo, al cabo de unos minutos, la patrulla policial volvió a ser requerida. El intruso estaba tratando de nuevo de acceder a la vivienda. En esta ocasión, los agentes de la Policía Nacional observaron cómo la puerta se encontraba abierta. Al intentar entrar, el individuo plantó oposición desde el otro lado. Tras unos instantes de forcejeo, el sujeto se rindió y permitió pasar a los policías.

Una cerradura nueva

Nada más entrar, los agentes observaron que el intruso portaba una llave inglesa. Además, observaron signos evidentes de haber forzado la puerta. La cerradura estaba dañada y el marco de dicha puerta estaba roto. Dentro del domicilio, encontraron diversos objetos para forzarla tales como una pata de cabra, tres destornilladores y una cerradura nueva para, presuntamente, colocarla en lugar de la original y cambiarla por esta.

Los policías también encontraron en la vivienda muestras inequívocas de que este domicilio se encontraba habitado por otra persona que no era este intruso. A continuación este individuo fue detenido por un presunto delito de allanamiento de morada.