El padre tras retener a su hijo en Polonia: «No quiero que el niño vuelva a Mallorca»

«No quiero que el niño vuelva a Mallorca». Con estas palabras el padre de Oliver, un niño de ahora 13 años, le dijo a Paulina L., madre y titular de la custodia del menor, que hacía caso omiso a la legalidad y llevaba a cabo un secuestro parental. Esto ocurrió hace dos años. Paulina esta inmersa en una batalla legal con las autoridades polacas. Aunque las sentencias en primera instancia le han dado la razón, los recursos del progenitor ralentizan el retorno de su hijo.

Desde entonces la estrecha relación que mantenía la madre con su hijo, de entonces 11 años, se truncó abruptamente hace dos años, en diciembre de 2024, y se ha ido deteriorando al alejar al menor deliberadamente de ella. Paulina reconoce que no se imaginó que el padre le separaría de su hijo por la fuerza. Ella autorizó que el menor viajara con su padre a Polonia, el país de ambos progenitores, para que conociera a sus abuelos paternos. El niño ha nacido en Mallorca y había vivido toda su vida en España hasta que emprendió este viaje del que aún no ha regresado.

«He solicitado en numerosas ocasiones que se regulen los contactos y he pedido ayuda a distintas instituciones, pero sigo sin mantener una relación normal con él», reconoce Paulina, pese a ser la titular del derecho de custodia del menor. «Cada mes que pasa .supone un mayor deterioro del vínculo entre una madre y su hijo», subraya.

El progenitor se ha negado taxativamente a traer a su vástago de vuelta Mallorca, pese a que un juzgado de Polonia le ha dado la razón a ella. Pero la sentencia está recurrida y el fallo de la instancia superior aún no se ha producido. La batalla judicial para lograr su regreso lo antes posible aún no ha fructificado. La tensa espera para que se cumpla con la legalidad y Oliver vuelva a la isla a reunirse con Paulina no acaba de materializarse.

El tribunal regional de Szczecin dio la razón a la madre, titular de su custodia, y decretó que procedía el regreso del niño a Mallorca. La resolución judicial se fundamentó en aplicación del Convenio de La Haya sobre los aspectos civiles de la sustracción de menores. La sentencia no era firme y no se ordenó el retorno cautelar del menor debido a que el padre la ha recurrido. Está pendiente de la resolución judicial de la Audiencia, la instancia superior. Esta sentencia se demora sin que Paulina sepa cuándo le van a dar la razón de manera formal, y se va a poder reunir de nuevo con Oliver. «Como madre, resulta muy difícil comprender cómo pueden transcurrir tantos meses sin que exista una respuesta efectiva mientras el niño sigue alejado de uno de sus padres», recalca afectada Paulina.

«Mientras los procedimientos judiciales se prolongan dxurante meses, el tiempo sigue pasando para los niños y para los padres, que permanecen separados de ellos», se lamenta Paulina. La respuesta del padre y de los abuelos paternos del menor ha sido nula ante los sucesivos requerimientos que la madre les ha hecho para que le entregaran de vuelta al niño.

«Su padre le ha manipulado»

«A medida que va pasando el tiempo sin verle, la relación con mi hijo ha ido empeorando poco a poco», subraya Paulina. La progenitora también reconoce que el trato que mantiene ahora su hijo con ella, sin apenas relación, es significativamente muy distinto en comparación el que tenían los dos antes del aciago viaje a Polonia de diciembre de 2024. «Su padre lo ha manipulado y he perdido el contacto con él».

La madre de Oliver también ha encontrado mucho apoyo en Alberto Encinas. El caso de este padre mallorquín guarda un estrecho paralelismo con el suyo. Este vio cómo su hija Olivia le era arrebatada por su esposa y se la llevó también a Polonia, donde permaneció ocho años. Como ocurre con Paulina, ambos progenitores tenían la custodia de sus hijos. En el caso de Encinas fue la madre la que se llevó a la niña a su país de origen y la Guardia Civil la pudo recuperar y traerla de vuelta a Mallorca en 2019 tras personarse en el país eslavo.

«Alberto me ha dicho paso a paso lo que teníamos que hacer para recuperar a Oliver. El padre tiene que devolver al niño», asevera Paulina. En este sentido la madre del pequeño subraya que su retención en Polonia «es ilícita». De hecho sostiene que es una flagrante vulneración del Convenio de La Haya sobre los aspectos civiles de la sustracción de menores.

Anhelado reencuentro

Pese a la angustia que le supone la distancia y el tiempo transcurrido sin poder ver a su hijo, Paulina no ceja en su empeño de que la justicia polaca le respalde y puede poner fin a esta pesadilla. «La Policía polaca no me ha hecho caso», se lamenta.

«He vivido situaciones muy difíciles cuando intenté recuperar el contacto con Oliver en Polonia. En muchas ocasiones me he tenido que enfrentar sola a un problema que afecta directamente a los derechos de un menor y de su madre», recalca.

Durante todo este tiempo, , Paulina ha denunciado la sustracción de su hijo a la Unidad de Familia y Menor (Ufam) de la Policía Nacional en la Jefatura de Palma. También ha remitido infinidad de correos electrónicos, llamadas y ha presentado numerosos escritos en instancias judiciales. Su deseo es que todo se agilice para el anhelado reencuentro con Oliver.