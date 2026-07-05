Investigan las cuchilladas recibidas por unj joven de madrugada en Palma

Un joven de unos 30 años, de nacionalidad marroquí, ha acudido la madrugada de este domingo al centro de acogida de transeúntes Ca L’Ardiaca de Palma donde se ha presentado ensangrentado. Este aseguraba que acababa de ser apuñalado en la calle y ha pedido auxilio para que llamaran a una ambulancia. Tras denunciar allí lo ocurrido una patrulla de la Policía Nacional se ha personado en el lugar. Los agentes han abierto de inmediato una investigación para tratar de aclarar lo ocurrido.

Los hechos han ocurrido sobre la una y media de la madrugada de este domingo. Un joven, de nacionalidad marroquí, ha llamado al centro de acogida de transeúntes para pedir auxilio. Este se había personado con la camiseta llena de sangre y ha afirmado que había acudido allí solo con la intención de que le ayudaran después de haber sido acuchillado en la vía pública.

Hasta el lugar se han desplazado agentes de la Policía Nacional en un coche patrulla. Estos han tratado de recabar su versión de los hechos para intentar esclarecer lo ocurrido. El herido ha asegurado que se encontraba caminando por la calle General Riera de Palma cuando se topó en la vía pública con tres individuos de origen sudamericano. Estos, de acuerdo con su versión de lo ocurrido, le habrían comenzado a asestar navajazos por todo el cuerpo. Hasta que se pudo zafar del ataque y corrió al centro de acogida Ca L’Ardiaca. Desde allí llamaron al 061.

Hospitalizado

Una ambulancia se desplazó rápidamente hasta el lugar. Los facultativos estabilizaron a la víctima y luego la trasladaron al cercano hospital Son Espases. La Policía Nacional aguardó el parte médico para conocer el alcance de las lesiones que presentaba para abrir una investigación.