Herida leve una conductora en Palma al saltarse un ceda el paso y chocar contra otro coche

Una conductora, española de 32 años, resultó herida leve tras saltarse con el coche un ceda el paso en Palma y chocar contra otro vehículo. La infractora se incorporó a la vía principal sin tener en cuenta que circulaba otro turismo por el lugar. Esta fue trasladada a una clínica privada para ser atendida. Los agentes de la Policía Local de Palma hicieron la prueba de alcoholemia a ambos conductores implicados en el siniestro y este dio un resultado negativo.

Los hechos ocurrieron sobre las 23.30 horas del pasado jueves a la altura del número 67 del Camí Salard de Palma. Una colisión se había producido entre dos coches después de que una conductora no respetara la señal de ceda el paso e irrumpiera en el Camí Salard procedente de la calle Cedre. Agentes de la Unidad de Vehículos de Accidentes (Uvac) de la Policía Local de Palma acudieron al lugar para reconstruir cómo había ocurrido el siniestro.

La conductora aseguró a los agentes que se había detenido en el ceda el paso. Vio un vehículo a lo lejos y creyó que le daba tiempo a incorporarse al Camí Salard. Sin embargo, cuando realizó la maniobra, fue embestida por el otro turismo. Al volante de este iba un joven de 29 años, de nacionalidad española. Este indicó que el otro automóvil había invadido la vía por donde circulaba de manera repentina. Pese a frenar y tocar el claxon, no pudo evitar el impacto.

Reconstrucción

Tras la investigación, los agentes de la Policía Local de Palma concluyeron que la responsabilidad del siniestro recaía en la conductora. Esta no respetó la señal de prioridad de la otra vía y se incorporó a esta sin la suficiente seguridad. No obstante el conductor del otro coche circulaba a una velocidad inadecuada. Ambos dieron negativo en la prueba de alcoholemia.