La Fiscalía pide ocho años de cárcel a un hombre que trajo 18 kilos de cocaína a Mallorca

La Fiscalía pide una condena de ocho de cárcel para un hombre que trajo a Mallorca 18 kilos de cocaína y dos de hachís. La droga, valorada en más de un millón de euros, fue descubierta en los bajos de un coche con el que el acusado desembarcó en el puerto de Palma. La Audiencia Provincial ha señalado una vista previa del juicio para la próxima semana.

El sospechoso es un hombre de 60 años con antecedentes por estafa. El pasado 24 de abril a primera hora de la mañana, llegó a la isla en un ferry procedente de Valencia. La Guardia Civil montó un control rutinario en el que interceptó al acusado. Los agentes identificaron al hombre y lo cachearon. Descubrieron asó que llevaba, escondida en un calcetín, una bolsita de plástico con dos gramos de cocaína. El hallazgo llevó a los agentes a inspeccionar a fondo su vehículo, de matrícula británica.

Los investigadores desmontaron los bajos del turismo y encontraron allí 28 placas que contenían en total 18 kilos de cocaína de gran pureza, cuyo valor en el mercado negro habría superado el millón de euros. También hallaron otras 80 placas de hachís con 1,9 kilos en total y valoradas en cerca de 13.000 euros. El hombre fue detenido de inmediato y desde entonces permanece en prisión preventiva.

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La Fiscalía le imputa un delito contra la salud pública en su modalidad de notoria importancia, dada la gran cantidad de droga que transportaba. El ministerio público reclama una condena de ocho años de prisión y una multa de cuatro millones de euros.