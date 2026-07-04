Detenido por propinar puñetazos en la cara sin mediar palabra a varios transeúntes en Palma

Un hombre propinaba fuertes puñetazos en la cara sin mediar palabra alguna al menos a dos transeúntes con los que se topó en las inmediaciones del Mercado de Pere Garau de Palma. Como consecuencia de los golpes recibidos, las víctimas comenzaron a sangrar por la nariz. Agentes de la Policía Nacional han detenido a este individuo, de origen mauritano, como presunto autor de varios delitos de lesiones.

Los hechos ocurrieron la mañana del pasado lunes en las inmediaciones del Mercado de Pere Garau. Varias llamadas al 091 alertaron de que un hombre estaba dando puñetazos en la cara a desconocidos con los que se cruzaba por la calle. Al menos dos personas sangraron por la nariz debido a los golpes recibidos.

Una patrulla de la Policía Nacional acudió al lugar y los testigos indicaron a los agentes que el agresor se había marchado hacia la plaza de las Columnas. Los agentes se toparon poco después con este individuo, que estaba en un estado de gran excitación y le retuvieron. A continuación le detuvieron por varios presuntos delitos de lesiones.

Parte médico

Las víctimas, por su parte, tuvieron que acudir a recibir asistencia sanitaria por los golpes recibidos en pleno rostro. Una vez que habían sido curados y habían recibido el parte médico, acudieron a dependencias de la Policía Nacional para interponer la correspondiente denuncia.