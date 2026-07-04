Detenido tras causar altercados en un local del Paseo Marítimo de Palma, tirar una moto al suelo y atacar a policías locales

Un hombre de 34 años, de nacionalidad ecuatoriana, causó diversos altercados en un local de ocio del Paseo Marítimo, derribó una moto estacionada y le causó daños y atacó a agentes de la Policía Local de Palma. Estos le detuvieron poco después por un presunto delito de atentado y por daños leves a una motocicleta.

Los hechos ocurrieron sobre las 4.50 horas del pasado 27 de junio en un local del Paseo Marítimo de Palma. El personal de seguridad requirió la presencia policial tras llamar al 092 debido a que un individuo se encontraba molestando a la clientela, impedía el acceso a los baños y les propinó manotazos y comenzó a gritar cuando le instaron a que depusiera su actitud. Acto seguido fue expulsarlo a la vía pública. Cuando se encontraba en la calle descalzo y con el torso desnudo, el sujeto empujó una moto aparcada en la calle y la hizo caer al suelo. Como consecuencia del golpe, sufrió daños en el carenado, las manetas de los frenos y en un retrovisor.

Una patrulla de la Unidad de Intervención Inmediata (UII) de la Policía Local de Palma se personó poco después en el lugar para averiguar qué había ocurrido. Al ver a los agentes, el sujeto se tornó aún más agresivo. Al dirigirse a uno de los vehículos de la zona, un policía le interceptó. A continuación trató de propinarle un puñetazo en la cara, pero el policía le bloqueó la mano.

Ante el intento de agresión y su agitación, este individuo fue finalmente detenido. No obstante opuso una fuerte resistencia activa propinando patadas e intentando escupir a los agentes. Por este motivo se vieron obligados a colocarle una mascarilla sanitaria para evitar los esputos.

Consumo de drogas y alcohol

Durante el registro de sus pertenencias, los agentes le intervinieron una bolsa transparente con tusi. También tenía un utensilio metálico para su consumo. El mismo individuo confesó en el centro sanitario que había consumido alcohol y diversas sustancias estupefacientes. Durante la noche.

Debido a su estado de alteración y a las lesiones que presentaba en la espalda y en el rostro, que se debían según dijo a una pelea previa con conocidos, este fue trasladado a la unidad de detenidos de Son Espases. Allí estuvo ingresado para que le hicieran pruebas hasta que fue dado de alta poco después. A continuación fue conducido a dependencias policiales para realizar el atestado y luego fue puesto a disposición judicial.