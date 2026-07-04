Incendio
Arde por completo un coche junto al Mercado de Pere Garau
El conductor ha salido del vehículo al ver el fuego y Bombers de Palma han acudido a sofocar las llamas
Un coche ha quedado envuelto en llamas la mañana de este sábado cuando circulaba por las inmediaciones del Mercado de Pere Garau. Al ver el fuego, el conductor se ha apeado del vehículo. Una dotación de Bombers de Palma ha acudido a sofocar el incendio, que ha destrozado por completo el turismo.
El incendio ha ocurrido sobre las doce del mediodía de este sábado a la altura del número 5 de la calle Arzobispo Aspargo de Palma, a escasos metros del Mercado de Pere Garau. El conductor se ha detenido al ver que salían llamas del capó y lo ha abandonado sin poder apagar el fuego.
Hasta el lugar del siniestro se ha desplazado una dotación de Bombers de Palma. Las llamas han alcanzado en poco tiempo grandes proporciones y amenazaban con propagarse a la fachada de un edificio próximo y a otros vehículos estacionados en las inmediaciones
Multitud de curiosos
Los bomberos han controlado el fuego hasta lograr poco después su completa extinción. El incendio ha causado una gran alarma y expectación, ya que el coche ha ardido a escasos metros del Mercado de Pere Garau y se encontraba repleto de gente en esos instantes.
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