Apuñala a un hombre en el estómago tras una discusión por drogas en la calle en Son Gotleu

Una discusión por una supuesta venta de droga en mal estado en las calles de Son Gotleu derivó en el apuñalamiento en el estómago al vendedor. Los testigos de la agresión con arma blanca retuvieron en la vía pública al agresor. A continuación patrullas de la Policía Nacional se personaron en el lugar. Los agentes de la Policía Nacional detuvieron a este individuo, de nacionalidad colombiana, por un presunto delito de tentativa de homicidio.

Segunda navaja de la que se intentaba deshacer el agresor tras acudhillar a la vítima. / POLICÍA NACIONAL

Los hechos ocurrieron sobre la una y media de la madrugada del pasado martes en la plaza de Fra Joan Alzina del barrio palmesano de Son Gotleu. Dos hombres discutían mientras andaban por la calle cuando uno de ellos, de repente, sacó un cuchillo y apuñaló al otro en el abdomen. La víctima cayó al suelo mientras sangraba abundantemente.

Al presenciar lo ocurrido, varios testigos presenciales retuvieron al atacante y avisaron al 091. Varias patrullas de la Policía Nacional se personaron en el lugar. Tras el apuñalamiento, la víctima se encontraba tendida en el suelo mientras perdía mucha sangre. A tenor de la gravedad de la herida, los agentes llamaron a una ambulancia. Las asistencias sanitarias trasladaron al herido a un centro sanitario donde fue intervenida quirúrgicamente de urgencia.

Retenido por ciudadanos

A continuación los policías se entrevistaron con el presunto agresor, que estaba retenido en el lugar por varios ciudadanos. Este declaró a los agentes que la víctima, supuestamente, habría tratado de apuñalarlo y él se habría defendido. No obstante localizaron una primera navaja y observaron cómo se intentaba deshacer de una segunda arma blanca y escucharon cómo caía dentro de un vehículo.

Los testigos explicaron a los policías que el móvil habría sido una supuesta discusión relacionada con la venta de droga mientras caminaban. El agresor acusaba a la víctima de haberle vendido droga en mal estado y zanjó la disputa acuchillándole. Finalmente, agentes del Grupo de Homicidios prosiguieron con las pesquisas para esclarecer por completo el móvil del apuñalamiento.