Dos años de cárcel por una oleada de robos en perfumerías de Palma

Un hombre ha sido condenado a dos años de prisión por una oleada de robos en perfumerías de Palma. El acusado actuó en seis comercios, en los que se apropió de numerosos frascos de perfume valorados en cientos de euros, en solo una semana. Además, en algunos casos agredió a los empleados que intentaron evitar el robo. En una vista celebrada esta semana en un juzgado de lo penal se declaró autor de delitos de hurto, robo con violencia y lesiones tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía, que apreció la atenuante de drogadicción.

Los robos se sucedieron entre el 28 de septiembre y el 3 de octubre de 2022. El delincuente entró en comercios situados en las Avenidas y Pere Garau y empleó siempre el mismo modus operandi. Cogía frascos de colonias y perfumes y se daba a la fuga a la carrera.

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En dos de los robos fue interceptado por trabajadores, a los que propinó empujones y tiró al suelo para conseguir escapar. Una de las víctimas sufrió lesiones y precisó asistencia médica. Además, el hombre asaltó a una persona en plena calle y se apoderó de una riñonera en la que había un teléfono móvil y 150 euros en efectivo. El acusado fue detenido finalmente por la Policía Nacional.