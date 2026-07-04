Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Derriban Son BanyaPlan Alternativo GESACan Arabí CierrePloriferación Expedientes InstitutosEquipo Fútbol Alemán
instagramlinkedin

Tribunales

Dos años de cárcel por una oleada de robos en perfumerías de Palma

El acusado actuó en seis comercios en una semana y en algunos casos agredió a los empleados

El acusado, durante el juicio celebrado esta semana.

El acusado, durante el juicio celebrado esta semana. / M.O.I.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Marcos Ollés

Marcos Ollés

Palma

Un hombre ha sido condenado a dos años de prisión por una oleada de robos en perfumerías de Palma. El acusado actuó en seis comercios, en los que se apropió de numerosos frascos de perfume valorados en cientos de euros, en solo una semana. Además, en algunos casos agredió a los empleados que intentaron evitar el robo. En una vista celebrada esta semana en un juzgado de lo penal se declaró autor de delitos de hurto, robo con violencia y lesiones tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía, que apreció la atenuante de drogadicción.

Los robos se sucedieron entre el 28 de septiembre y el 3 de octubre de 2022. El delincuente entró en comercios situados en las Avenidas y Pere Garau y empleó siempre el mismo modus operandi. Cogía frascos de colonias y perfumes y se daba a la fuga a la carrera.

Noticias relacionadas

En dos de los robos fue interceptado por trabajadores, a los que propinó empujones y tiró al suelo para conseguir escapar. Una de las víctimas sufrió lesiones y precisó asistencia médica. Además, el hombre asaltó a una persona en plena calle y se apoderó de una riñonera en la que había un teléfono móvil y 150 euros en efectivo. El acusado fue detenido finalmente por la Policía Nacional.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  • Sucesos Mallorca
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Educación crea una plaza 'a dedo' para el exdirector del IES Josep Maria Llompart
  2. Aldi ya tiene licencia del Ayuntamiento de Palma para abrir un gran supermercado en el barrio de Son Dureta
  3. El Mallorca negocia el fichaje de Estanis Pedrola, la apuesta de Luis García para el ataque
  4. Antonio Catalán: 'Si se reduce el turismo en Baleares, de qué viviremos
  5. Teresa Comellas, mejor estudiante de Selectividad de Baleares: 'Hemos aprendido lo afortunados que somos de recibir enseñanza pública y en catalán
  6. "De cero a LaLiga": unos alemanes quieren fundar en Mallorca su propio club de fútbol con un exfutbolista como entrenador
  7. El Govern declara de 'interés estratégico autonómico' las obras en el colegio Madre Alberta de Palma que le permitirán ampliar sus plazas de Educación Infantil
  8. La Fiscalía pide 25 años de cárcel a dos turistas por violar por turnos a una chica ebria en s'Arenal

Dos años de cárcel por una oleada de robos en perfumerías de Palma

Dos años de cárcel por una oleada de robos en perfumerías de Palma

La Fiscalía pide ocho años de cárcel a un hombre que trajo 18 kilos de cocaína a Mallorca

La Fiscalía pide ocho años de cárcel a un hombre que trajo 18 kilos de cocaína a Mallorca

Detienen a dos jóvenes y a un menor en Magaluf por agresión sexual a una mujer, robar una moto y una tarjeta y pagar con ella

Detienen a dos jóvenes y a un menor en Magaluf por agresión sexual a una mujer, robar una moto y una tarjeta y pagar con ella

Detienen a un traficante y derriban siete casetas en una nueva actuación contra el tráfico de drogas y las construcciones ilegales en Son Banya

Detienen a un traficante y derriban siete casetas en una nueva actuación contra el tráfico de drogas y las construcciones ilegales en Son Banya

Gran operación policial en Son Banya contra el tráfico de drogas y la construcción ilegal de casetas

Los bomberos rescatan a un caballo atrapado en un puente en Sóller

Los bomberos rescatan a un caballo atrapado en un puente en Sóller

Detenido por apuñalar a un hombre durante una pelea por la música en un autobús de la EMT en Palma

Detenido por apuñalar a un hombre durante una pelea por la música en un autobús de la EMT en Palma

La familia condenada por tirar un bebé a un contenedor pide su absolución por "errores" y "contradicciones" en el veredicto

La familia condenada por tirar un bebé a un contenedor pide su absolución por "errores" y "contradicciones" en el veredicto
Tracking Pixel Contents