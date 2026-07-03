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La familia condenada por tirar un bebé a un contenedor pide su absolución por "errores" y "contradicciones" en el veredicto

Las defensas alegan en el TSJB que el jurado popular valoró erróneamente un pinchazo teléfonico y discuten que la niña tuviera opciones de sobrevivir

La madre de la recién nacida y su cuñado fueron declarados culpables de asesinato y condenados a prisión permanente revisable

Los tres acusados, durante el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Palma.

Los tres acusados, durante el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Palma. / B.RAMON

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Marcos Ollés

Marcos Ollés

Palma

La familia condenada por asesinar a una bebé recién nacida arrojándola a un contenedor en Porto Cristo en noviembre de 2023 reclaman su absolución por los "errores" y "contradicciones" del veredicto del jurado popular. En una vista celebrada ayer en el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB), los abogados defensores de la madre y los tíos de la recién nacida reclamaron su absolución o la nulidad de la sentencia y, en consecuencia, la repetición del juicio. La Fiscalía rebatió sus argumentos y solicitó a la sala la confirmación del fallo, que impuso prisión permanente revisable por un delito de asesinato a la madre y el tío y una multa a la tía por omisión del deber de socorro.

En sus recursos, las defensas consideran que el jurado incurrió en un error grave al analizar una conversación telefónica intervenida a la madre, Yolanda M.L. Los miembros del tribunal popular atribuyeron a la mujer una frase que, a su entender, dejaba patente que cuando tiraron a la bebé al contenedor eran plenamente conscientes de que estaba viva: "Gustavo se acercó y escuchó al niño llorando". Los abogados sostienen, en cambio, que esa expresión no fue de la acusada, sino de su interlocutora, que no estaba en el lugar de los hechos y, por tanto, no podía tener conocimiento de esa circunstancia. Este cuestionado pinchazo fue una de las pruebas clave para considerar a los dos principales acusados autores de un delito de asesinato.

Hechos incompatibles

Además de este supuesto error en la valoración de la prueba, los recursos sostienen que los hechos que el jurado declaró probados contienen importantes "contradicciones" que invalidan sus conclusiones. Entre ellas, los acusados señalan que se consideró acreditado que la bebé, al haber nacido con solo 26 o 27 semanas de gestación, solo podría haber sobrevivido en un hospital de tercer nivel con un elevado nivel asistencial y una unidad de neonatología y que el más cercano, Son Espases, está a 50 kilómetros del lugar donde la abandonaron. Sin embargo, el veredicto consideró que no estaba probado que no existiera posibilidad de trasladarla a ese centro. Las defensas consideran que estos dos hechos son incompatibles entre sí y, por tanto, el veredicto no es válido.

La Fiscalía, según informan fuentes jurídicas, combatió en la vista los argumentos de los abogados defensores y solicitó a los magistrados que confirmen la sentencia de la Audiencia Provincial de Palma dictada a finales del pasado mes de marzo tras el segundo juicio por este caso. El primero tuvo que ser anulado por las presuntas irregularidades de un perito aportado por las defensas.

"Con voluntad de matar"

Los hechos ocurrieron el 2 de noviembre de 2023. La madre se puso de parto en un coche en el que viajaba junto a su hermana y el marido de esta. De camino al hospital, la mujer dio a luz y expulsó el feto, un gran prematuro que nació vivo. El jurado popular consideró probado que la madre y el tío, siendo "conscientes de que la recién nacida se hallaba con vida, se pusieron de acuerdo y decidieron arrojarla a un contenedor de basura" y que actuaron "con voluntad de matar".

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La madre de la niña, que durante el juicio estaba en libertad, no se presentó a la lectura del veredicto y estuvo fugada dos semanas hasta que la Policía Nacional la detuvo. Tanto ella como el tío permanecen en prisión.

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