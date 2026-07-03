Detienen a un traficante y derriban siete casetas en una nueva actuación contra el tráfico de drogas y las construcciones ilegales en Son Banya

Un detenido por un presunto delito de tráfico de drogas y el derribo de siete casetas ilegales para la venta de estupefacientes es el saldo de una nueva intervención de la Policía Nacional y de la Policía Local de Palma este viernes contra el narcotráfico y las edificaciones irregulares en Son Banya. En esta ocasión, un hombre de mediana edad, de nacionalidad paraguaya, ha sido arrestado al ser sorprendido vendiendo droga en una de estas edificaciones clandestinas. En el operativo se han intervenido cocaína, marihuana, hachís y pastillas para tratar la disfunción eréctil.

Apenas 15 días después de una espectacular operación contra el tráfico de drogas y las construcciones ilegales en Son Banya, una actuación de similares características ha tenido lugar por el poblado. Un centenar de agentes de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO), Unidad de Prevención y Reacción (UPR), con refuerzos de la Unidad de Intervención Policial (UIP) de la Policía Nacional, venidos estos últimos de Valencia, junto con efectivos de la Unidad de Intervención Inmediata (UII) y la Unidad Motorizada de la Policía Local de Palma han irrumpido sorpresivamente en el asentamiento. Mientras tanto, el helicóptero de la Policía Nacional supervisaba desde el aire todos los movimientos en la zona.

Con sigilo, un grupo de agentes de la Policía Nacional se ha adentrado este viernes en el poblado a través de un hueco en una puerta rota hasta las entrañas de estas casetas en Son banya. Su objetivo era sorprender a los traficantes de droga en estas construcciones ilegales edificadas con este fin. El pasado 18 de junio fueron derribadas siete de estas construcciones irregulares y se practicaron nueve detenciones. En esta ocasión se han vuelto a demoler el mismo número de edificaciones alzadas en tiempo récord.

Útiles para tratar la droga

En una de las casetas se encontraba un hombre de mediana edad, de nacionalidad paraguaya, que se dedicaba a la venta de estupefacientes. De hecho se le ha intervenido cocaína, marihuana, hachís y dinero fraccionado que acreditaría la venta de estupefacientes. También han encontrado básculas de precisión y diversos útiles para tratar la sustancia estupefaciente.

Tras esta actuación policial y la detención de este presunto narcotraficante, los antidisturbios llegados de Valencia como refuerzo estival junto con los policías de la UPR han asegurado la zona para evitar que se produjera cualquier incidente en el transcurso de esta operación antidroga y contra las construcciones ilegales. Acto seguido, el operario de una pala excavadora se ha encargado de reducir de nuevo a escombros estas casetas, que habían sido alzadas a toda prisa para mantener vivoe el negocio de la venta de droga en el poblado, tras su demolición hace 15 días.