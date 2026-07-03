Detienen a dos jóvenes y a un menor en Magaluf por agresión sexual a una mujer, robar una moto y una tarjeta y pagar con ella

Un trío compuesto por dos jóvenes de 18 años y un menor, de vacaciones en Magaluf, aprovecharon su estancia en la isla para cometer todo tipo de delitos. Cuando mujeres a las que acababan de conocer les invitaban a su hotel, uno de ellos fue denunciado por una presunta agresión sexual a una joven, a otra le sustrajeron la tarjeta bancaria e hicieron pagos en comercios con ella y robaron un ciclomotor estacionado en la vía pública. Agentes de la Guardia Civil de Calvià realizaron una investigación para esclarecer lo ocurrido y les detuvieron el pasado lunes a uno de ellos por presunta agresión sexual y a todos ellos por estafa bancaria y hurto de vehículo a motor.

Estos tres individuos estaban de vacaciones en Mallorca y habrían actuado de la misma manera en dos episodios distintos. En ambas ocasiones habían conocido a un grupo de mujeres en la zona de ocio de Magaluf. Una vez que estas les invitaban a las habitaciones del hotel donde se alojaban, estos aprovechaban para robarles sus pertenencias al descuido. En un caso se hicieron con una tarjeta bancaria de una de las víctimas y realizaron con ella diversos pagos en un comercio de Palma antes de que la víctima se diera cuenta y tuviera tiempo para cancelarla.

Uno de estos tres individuos fue denunciado por una joven ante la Guardia Civil por presunta agresión sexual. Investigadores de delitos contra la libertad sexual de la Policía Judicial del instituto armado, pertenecientes al grupo Zulú Bravo, abrieron una investigación para esclarecer cómo habían ocurrido estos hechos. Estos tres sujetos también aprovecharon que se toparon con un ciclomotor estacionado en la vía pública para sustraerlo.

Recuperación de todos los efectos robados

Los investigadores de la Guardia Civil de Calvià llegaron a la conclusión que los presuntos autores de estos delitos diferentes eran las mismas personas. Este extremo se confirmó por completo cuando una de las afectadas mostró a los agentes del instituto armado fotografías de estos tres delincuentes. Estos coincidían plenamente con la descripción que habían hecho de ellos otras afectadas. Con toda esta información, los sospechosos de estos hechos delictivos fueron detenidos el pasado lunes.

Tras el arresto de todos ellos, los investigadores de la Guardia Civil realizaron un registro en la vivienda donde se alojaban todos ellos. Una vez allí, los agentes recuperaron la totalidad de las pertenencias, incluido el dinero, que le habían sustraído a las víctimas. También encontraron el ciclomotor robado, que lo habían dejado en Bendinat. Este fue devuelto a su legítimo propietario.