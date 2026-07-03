Detenido por apuñalar a un hombre durante una pelea por la música en un autobús de la EMT en Palma

La Policía Nacional ha detenido a un hombre argelino por intentar matar a cuchilladas a otro durante una trifulca en un autobús de la EMT en Palma. La agresión se produjo tras una pelea porque la víctima, que recibió varias puñaladas, escuchaba la música sin auriculares y causaba molestias. El sospechoso está acusado de un delito de asesinato en grado de tentativa y la Policía sigue buscando a otro implicado.

Los hechos ocurrieron el pasado 5 de junio en la zona de Playa de Palma. Dos pasajeros recriminaron a la víctima que estuviera molestando al resto de usuarios y el chófer acabó obligándole a bajarse. Al salir del bus, los dos jóvenes que se habían enfrentado a él empezaron a agredirle. El perjudicado se defendió y, cuando terminó la riña, notó que empezaba a sangrar por varias partes del cuerpo. Según parece, mientras uno de sus rivales le daba golpes, el otro le apuñaló con un objeto punzante.

Los agresores le pidieron entonces su teléfono móvil y, al no dárselo, se subieron de nuevo al bus del que se habían bajado y huyeron. Al lugar acudieron agentes de la Policía Nacional, que no pudieron localizar a los acusados. La víctima tuvo que ser trasladada a un centro hospitalario, donde le aplicaron varias grapas y puntos de sutura en el muslo izquierdo, el abdomen y el hombro derecho.

El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional inició una investigación para localizar e identificar a los agresores. Los investigadores recabaron información que aportó la víctima y pudieron identificar a los acusados. Los agentes realizaron numerosas gestiones y descubrieron que habrían abandonado la isla para ir a diferentes destinos.

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Pudieron localizar a uno de ellos en Alicante. Este sospechoso fue detenido el pasado 16 de junio, ya que estaba en busca y captura a requerimiento del Grupo de Homicidios. Está acusado de intento de asesinato y la investigación sigue abierta para localizar y detener al otro hombre que participó en la agresión.