Gran operación policial en Son Banya contra el tráfico de drogas y la construcción ilegal de casetas

Policía Nacional y Policía Local están desplegando este viernes un nuevo operativo policial en el poblado de Son Banya contra el tráfico de drogas y supuestas irregularidades urbanísticas.

Por parte de la Policía Nacional están participando agentes de la Unidad de Drogas y Crimen Organizad (Udyco).

Fuentes policiales han avanzado ya que la actuación se centra en materia urbanística y que está previsto que se derriben varias casetas.

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Cabe recordar que el pasado 18 de junio un operativo similar se saldó con siete detenidos y varias casetas demolidas.