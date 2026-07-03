Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Regularización inmigrantesIncendio camión basuraExdirector IES LlompartViolación s'Arenal
instagramlinkedin

Gran operación policial en Son Banya contra el tráfico de drogas y la construcción ilegal de casetas

Está previsto que se derriben varias casetas del poblado

Varios agentes en la puerta de una de las casetas de Son Banya.

Varios agentes en la puerta de una de las casetas de Son Banya. / CNP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EP

Policía Nacional y Policía Local están desplegando este viernes un nuevo operativo policial en el poblado de Son Banya contra el tráfico de drogas y supuestas irregularidades urbanísticas.

Por parte de la Policía Nacional están participando agentes de la Unidad de Drogas y Crimen Organizad (Udyco).

Fuentes policiales han avanzado ya que la actuación se centra en materia urbanística y que está previsto que se derriben varias casetas.

Noticias relacionadas

Cabe recordar que el pasado 18 de junio un operativo similar se saldó con siete detenidos y varias casetas demolidas.

TEMAS

  • Sucesos Mallorca
  • Son Banya
  • Casetas
  • Policía Nacional
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Educación crea una plaza 'a dedo' para el exdirector del IES Josep Maria Llompart
  2. Aldi ya tiene licencia del Ayuntamiento de Palma para abrir un gran supermercado en el barrio de Son Dureta
  3. El Mallorca negocia el fichaje de Estanis Pedrola, la apuesta de Luis García para el ataque
  4. Antonio Catalán: 'Si se reduce el turismo en Baleares, de qué viviremos
  5. Teresa Comellas, mejor estudiante de Selectividad de Baleares: 'Hemos aprendido lo afortunados que somos de recibir enseñanza pública y en catalán
  6. El Govern declara de 'interés estratégico autonómico' las obras en el colegio Madre Alberta de Palma que le permitirán ampliar sus plazas de Educación Infantil
  7. La Fiscalía pide 25 años de cárcel a dos turistas por violar por turnos a una chica ebria en s'Arenal
  8. ¿Está Mallorca ante un colapso?: 'Nunca se había construido tanto para tan poca gente en la isla

Gran operación policial en Son Banya contra el tráfico de drogas y la construcción ilegal de casetas

Gran operación policial en Son Banya contra el tráfico de drogas y la construcción ilegal de casetas

La familia condenada por tirar un bebé a un contenedor pide su absolución por "errores" y "contradicciones" en el veredicto

La familia condenada por tirar un bebé a un contenedor pide su absolución por "errores" y "contradicciones" en el veredicto

La Policía Local detiene en la Playa de Palma a un hombre que arremetió contra los agentes e interviene material falsificado

La Policía Local detiene en la Playa de Palma a un hombre que arremetió contra los agentes e interviene material falsificado

Un camión de recogida de basuras de Emaya se incendia en la avenida Jaume III de Palma

Desalojan un autobús de la EMT en Palma tras sufrir la rotura de un cristal al chocar con la plataforma elevadora de un camión

Sorprenden in fraganti a cuatro ladrones tras ocho robos en coches aparcados en miradores de Pollença

Sorprenden in fraganti a cuatro ladrones tras ocho robos en coches aparcados en miradores de Pollença

Horas de angustia para una madre en Ibiza: denuncia la desaparición de su hija y la Guardia Civil la localiza bajando de un ferry en Palma

Detenido el dueño de un restaurante italiano de la Playa de Palma por apuñalar en la rodilla a uno de sus empleados

Detenido el dueño de un restaurante italiano de la Playa de Palma por apuñalar en la rodilla a uno de sus empleados
Tracking Pixel Contents