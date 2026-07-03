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Los bomberos rescatan a un caballo atrapado en un puente en Sóller

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Los bomberos rescatan a un caballo atrapado en un puente en Sóller / BOMBERS DE MALLORCA

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EP

Bomberos de Mallorca han rescatado a un caballo que este jueves quedó atrapado en un puente en Sóller.

Fuentes del cuerpo han explicado que los efectivos del parque de la localidad intervinieron sobre las 20.30 horas.

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A su llegada, aseguraron al animal para evitar que cayera y lo liberaron con ayuda de una grúa. En la actuación también colaboró un veterinario.

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