Sorprenden in fraganti a cuatro ladrones tras ocho robos en coches aparcados en miradores de Pollença

Cuatro ladrones fueron sorprendidos in fraganti cuando se disponían a saquear un vehículo en el mirador de s'Atalaya en Pollença. Agentes de la Guardia Civil de paisano les persiguieron al emprender la huida y otros efectivos uniformados les detuvieron poco después. Los investigadores del instituto armado atribuyen su participación en al menos ocho robos en automóviles en este mirador y en el de Colomer en este municipio.

Ante la oleada de robos en el interior de vehículos desde el pasado mes de mayo en los miradores de s'Atalaya y Colomer en Pollença, agentes del Área de investigación de la Guardia Civil de Pollença y Alcúdia se encargaron del caso. También contaron con el apoyo de efectivos del instituto armado de inca.

Así, el pasado 23 de junio se estableció un dispositivo de vigilancia en las inmediaciones del aparcamiento en el mirador de s'Atalaya. En el transcurso del operativo, agentes de paisano de la Guardia Civil observaron cómo tres individuos sospechosos descendían de un coche de alquiler, mientras que el cuarto permanecía realizando labores de vigilancia. Los tres primeros, de manera coordinada, intentaba acceder a un automóvil estacionado allí.

Orden de alejamiento

En un momento dado, los ladrones se percataron de la presencia policial y emprendieron la huida en su vehículo. No obstante estos fueron interceptados por agentes uniformados de la Guardia Civil, que participaban también en este dispositivo especial contra el robo en coches aparcados en miradores de la localidad.

A raíz de su detención, los investigadores de la Guardia Civil realizaron diversas comprobaciones y acreditaron la participación de esta banda de ladrones en al menos ocho robos en coches aparcados en el mirador del Colomer en Pollença. Entre los efectivos intervenidos se encontraba una varilla metálica de 50 centímetros para forzar la apertura de los vehículos. Tras ser puestos a disposición judicial, el juez decretó para los cuatro detenidos una orden de alejamiento de Pollença.