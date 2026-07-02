La Policía Local detiene en la Playa de Palma a un hombre que arremetió contra los agentes e interviene material falsificado

Un hombre de 45 años, de nacionalidad senegalesa, arremetió la noche del pasado sábado contra agentes de la Policía Local de Palma durante un operativo en la Playa de Palma contra la venta ambulante ilegal. Este fue detenido por un presunto delito de resistencia grave. Los afectivos policiales decomisaron material falsificado, denunciaron a tres vendedores callejeros de bebidas alcohólicas y recuperaron un coche robado.

La actuación de la Policía Local de Palma tuvo lugar la noche del pasado sábado en la Playa de Palma. Uno de los principales objetivos de este despliegue fue proteger los derechos de los comerciantes frente a los delitos contra la propiedad industrial y garantizar la seguridad ciudadana en la vía pública. Así, la prioridad fue combatir la comercialización ilícita de productos fraudulentos. En este sentido, levantaron un acta de denuncia al detectar y decomisar material falsificado expuesto para su venta en primera línea de playa.

La intervención se completó con la vigilancia del cumplimiento de la Ley de Seguridad Ciudadana. A raíz de este operativo se levantaron tres actas contra otros tantos individuos por la venta ambulante no autorizada de bebidas alcohólicas en la vía pública. De esta manera se trataba de atajar la competencia desleal y evitar los posibles riesgos para la salud pública.

Huida a la carrera

Durante este operativo, un individuo de 45 años, de nacionalidad senegalesa, mantenía una actitud sospechosa junto a una palmera. Al ver llegar a los agentes uniformados de la Policía Local, este emprendió la huida a la carrera y desobedeció de manera reiterada las órdenes de auto. Durante la persecución, arremetió con violencia contra los policías. En el forcejeo para reducirle, una agente sufrió lesiones y policontusiones. Por este motivo fue detenido por un presunto delito de resistencia grave a agentes de la autoridad.

En el transcurso de esta actuación policial, los agentes se toparon con un coche denunciado como robado. A partir de este momento, se iniciaron los trámites para devolvérselo a su legítimo dueño. Mientras que una moto que carecía de seguro, fue conducida por la grúa al depósito municipal.