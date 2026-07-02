Horas de angustia para una madre en Ibiza: denuncia la desaparición de su hija y la Guardia Civil la localiza bajando de un ferry en Palma

La Guardia Civil ha localizado en Palma a una menor de 15 años y nacionalidad alemana cuya desaparición había sido denunciada horas antes por su madre en el Puesto Principal de Santa Eulària, en Ibiza, tras un dispositivo coordinado entre unidades de la Guardia Civil de Ibiza y Mallorca.

Los hechos ocurrieron la tarde del sábado 27 de junio. Tras la presentación de la denuncia, el Equipo Mujer-Menor (Emume) de la Comandancia de la Guardia Civil en Baleares activó un dispositivo de localización al tener conocimiento de que la menor podía haber embarcado en el buque de línea regular 'Eleanor Roosevelt' con destino a Palma.

Ante la llegada del ferry al puerto de Palma, prevista para las 22.30 horas, se estableció un dispositivo coordinado entre distintas unidades de la Guardia Civil. Mientras los agentes especialistas de Fiscal y Fronteras del puerto de Palma realizaban el control del desembarque de vehículos, un agente de la Policía Judicial llevó a cabo la identificación de los pasajeros que desembarcaban a pie en la estación marítima.

Desaparición por esclarecer

A las 22.45 horas, el agente localizó a la menor, que fue identificada, y comprobó que se encontraba en buen estado. A continuación, practicó las diligencias oportunas para garantizar su protección y continuar con las actuaciones encaminadas al esclarecimiento de las circunstancias de su desaparición.

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La Guardia Civil destaca en su nota que “la rapidez en la activación del dispositivo y la eficaz coordinación entre las unidades de la Guardia Civil de Ibiza y Mallorca” permitieron localizar a la menor pocas horas después de presentarse la denuncia, “poniendo fin a la situación de riesgo y garantizando su atención y protección”.

Fuente: Diario de Ibiza