La Fiscalía pide 25 años de cárcel a dos turistas por violar por turnos a una chica ebria en s'Arenal

La Fiscalía pide condenas que suman 25 años de cárcel para dos turistas alemanes acusados de violar por turnos a una joven ebria en s'Arenal, en Palma. Los acusados llevaron a la víctima al hotel en el que estaban alojados y, uno tras otra, la forzaron a mantener relaciones sexuales sin consentimiento. La acusación pública imputa a los dos acusados la autoría de un delito de agresión sexual y considera además a uno de ellos cooperador necesario de la que cometió su amigo. Está previsto que el juicio se celebre próximamente en la Audiencia Provincial de Palma.

Los hechos ocurrieron en la tarde del 25 de mayo de 2022, según relata la Fiscalía en su escrito de conclusiones provisionales. Los acusados, alemanes 26 y 29 años, conocieron en una discoteca de s'Arenal a una compatriota suya. La joven estaba "visiblemente afectada por el consumo de alcohol", señala el ministerio público. Uno de los jóvenes convenció a la chica para que fuera con ellos a su hotel. Una vez allí, aprovechándose de su estado, el mayor de los acusados sometió a la víctima a tocamientos y llegó a penetrarla.

Cuando terminó, y "a pesar de tener pleno conocimiento del estado en el que se encontraba" la chica, que "no se encontraba en situación de consentir ningún tipo de relación sexual", este procesado dejó entrar en la habitación a su amigo para que también la violara. Durante esta segunda agresión sexual, el primer acusado volvió a la estancia a hurtadillas para grabar con su teléfono móvil la escena.

La joven acudió después a la Policía Nacional para presentar una denuncia y fue trasladada Son Llàtzer para ser sometida a una revisión. Los investigadores le tomaron declaración y abrieron una investigación. Al revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad del hotel confirmaron que la chica había acudido acompañada de dos jóvenes, a los que consiguieron identificar como clientes del establecimiento. Ambos fueron detenidos e ingresaron en prisión preventiva por orden judicial, aunque quedaron en libertad horas después.

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La Fiscalía imputa a los dos acusados delitos de agresión sexual, pero solicita penas diferentes. A uno le considera autor de una de las violaciones y cooperador necesario de la otra, por lo que solicita para él 16 años de cárcel. El segundo acusado, en cambio, se enfrenta a una petición de nueve años de prisión. Además, el ministerio público reclama que se les impongan sendas órdenes de alejamiento de la víctima y que la indemnicen con 60.000 euros por las secuelas psicológicas. La Audiencia Provincial de Palma tiene previsto celebrar el juicio en las próximas semanas.