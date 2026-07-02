Detenido el dueño de un restaurante italiano de la Playa de Palma por apuñalar en la rodilla a uno de sus empleados

Un camarero de un restaurante italiano de la Playa de Palma fue atacado con un cuchillo por el dueño y le causó graves lesiones. El empresario esgrimió un cuchillo y le hizo un corte de unos 15 centímetros de longitud y tres de profundidad en una rodilla. Sus compañeros acudieron en su auxilio y le hicieron un torniquete para evitar que se desangrara. Al ser trasladado a un centro hospitalario le tuvieron aplicar una decena de grapas para suturar la herida. Agentes de la Policía Nacional han detenido al patrón por un presunto delito de lesiones.

Los hechos ocurrieron la madrugada del pasado martes en un restaurante de la Playa de Palma. Tras mantener una acalorada discusión con un empleado, El propietario del establecimiento asestó una cuchillada a este trabajador en la rodilla izquierda. El profundo corte provocó que la víctima sangrara abundantemente. Hasta el punto de que sus compañeros acudieron en su auxilio y le hicieron un torniquete para contener la hemorragia. También llamarón al 091 para denunciar la agresión con arma blanca del dueño a uno de sus trabajadores.

Una patrulla de la Policía Nacional se personó poco después en el establecimiento y los agentes se entrevistaron con la víctima. Esta les dijo que había discutido con su jefe porque le obligaba, al igual que al resto de la plantilla, a realizar jornadas interminables de entre catorce y dieciséis horas diarias. También mantenía con su plantilla un trato despectivo y violento. En el transcurso de esta disputa, el empresario fue por un cuchillo en la cocina y acometió contra él haciéndole un profundo corte en la rodilla izquierda. El resto de testigos confirmó a los agentes la veracidad de los hechos narrados. El dueño no se encontraba en ese momento.

Una lesión "accidental"

Unos instantes después, se personó el propietario en el restaurante italiano notoriamente nervioso. En un principio, este argumentó que las lesiones se las había producido su empleado de manera accidental al cortarse con una pata de una silla metálica de color blanco. No obstante el empleado mantuvo la versión de que era su jefe el que le había apuñalado en la rodilla izquierda, después de haber ido a la cocina a coger un cuchillo y tras haberle lanzado una silla.

Acto seguido los policías examinaron la silla en cuestión y comprobaron que en ella no había resto alguno de sangre, aunque tenía la pata rota. La conclusión fue que no le pudo haber herido con este elemento del mobiliario. Por este motivo el dueño fue detenido por un presunto delito de lesiones. Mientras que a la víctima le tuvieron que aplicar diez grapas en el hospital para suturarle la herida.