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Accidentes de tráfico

Desalojan un autobús de la EMT en Palma tras sufrir la rotura de un cristal al chocar con la plataforma elevadora de un camión

Los pasajeros han sido recolocadosen otro vehículo municipal y ninguno de ellos ha resultado herido

Estado en el que han quedado los cristales de un autobús de la EMT de Palma al chocar con la plataforma de un camión.

Estado en el que han quedado los cristales de un autobús de la EMT de Palma al chocar con la plataforma de un camión. / D.M.

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Lorenzo Marina

Lorenzo Marina

Palma

La colisión de un vehículo de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Palma con la plataforma elevadora de un camión en la calle Aragón ha causado este jueves la rotura de un cristal. El accidente ha sobrecogido a los viajeros y ha causado alarma. Por fortuna no ha habido que lamentar heridos. Todos los ocupantes han sido instados a bajar del vehículo y han sido recolocados en el siguiente.

El accidente ha ocurrido sobre las dos de la tarde de este jueves en la calle Aragón de Palma. El autobús de la línea 4 de la EMT, procedente de Illetes con destino a Nou Llevant, acababa de salir el túnel y enfilaba dicha calle. De repente un fuerte estruendo ha sobresaltado a los pasajeros. Una ventanilla del vehículo municipal ha chocado con una rampa elevadora de un camión. El fuerte impacto ha hecho añicos el cristal de una ventana mientras que el de la otra ha quedado completamente cuarteado.

"No pasa nada"

"No pasa nada, no pasa nada", le decía una y otra vez Adriana, una madre, a sus dos hijos mellizos de tan solo seis años. Los pequeños se habían asustado ante la insólita situación causada tras la colisión. Uno de los pasajeros ha cogido en brazos a uno de los dos niños para sacarle al exterior, mientras que el otro acompañaba a su progenitora.

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Hasta el lugar del accidente se han desplazado agentes de la Policía Local de Palma. Estos han abierto una investigación para tratar de esclarecer las circunstancias en las que se había producido el accidente entre el autobús de la EMT y el camión. Los policías trataron de reconstruir cómo ocurrió la colisión para determinar de quién era la responsabilidad.

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