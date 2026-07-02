Condenado a dos años de prisión por agresiones sexuales a su sobrina en Palma

La Audiencia Provincial de Palma ha condenado hoy a dos años de prisión a un hombre por agresiones sexuales a su sobrina, una niña que tenía 11 años. La sentencia es fruto de un acuerdo entre la Fiscalía y el abogado defensor e incluye una eximente incompleta de alteración psíquica y dos atenuantes de reparación del daño y dilaciones indebidas. El procesado ha reconocido los hechos y el tribunal ha dictado sentencia en el acto.

Los hechos ocurrieron entre enero de 2017 y agosto de 2019, cuando el procesado convivió con la víctima en un domicilio de Palma. Durante ese periodo, el acusado sometió a la menor a diversas prácticas sexuales, desde tocamientos a felaciones, cuando se quedaba a solas con ella.

El encausado sufre una discapacidad psíquica y un trastorno esquizofrénico, que le hacía no percibir las relaciones sociales de forma correcta y no ser consciente de la gravedad de sus actos. La Fiscalía reclama inicialmente una condena de nueve años y medio de prisión, pero ha rebajado su petición tras el acuerdo alcanzado con la defensa.

El acusado ha abonado 12.000 euros a la víctima, por lo que se ha apreciado una atenuante de reparación del daño. Además, el proceso judicial ha sufrido diversos retrasos, lo que también ha conllevado una rebaja de la pena.

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El hombre ha comparecido ante el tribunal de la sección segunda de la Audiencia y, tras reconocer los hechos, se ha conformado con la condena acordada entre las partes. Como medida de seguridad deberá estar bajo custodia familiar durante cinco años. El fallo ya es firme.