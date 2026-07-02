Un camión de recogida de basuras de Emaya se incendia en la avenida Jaume III de Palma

Un camión de recogida de basuras de la empresa municipal Emaya se ha incendiado esta madrugada en la avenida Jaume III, en Palma. El fuego no ha dejado heridos, pero las llamas han provocado diversos daños en contenedores, escaparates y fachadas cercanas. Los bomberos han sofocado las llamas y la Policía Local está regulando la circulación hasta que el vehículo sea retirado.

El suceso ha ocurrido poco antes de las dos de la madrugada, cuando un camión estaba recogiendo residuos en el centro de la ciudad. Debido al parecer a una avería mecánica, el vehículo ha empezado a arder y en poco tiempo ha quedado completamente envuelto en llamas.

Los operarios han podido ponerse a salvo y han alertado a los servicios de emergencias. Al lugar han acudido rápidamente varias dotaciones de los Bombers de Palma y patrullas de la Policía Local. Los equipos de extinción han sofocado el incendio en unos minutos.

El siniestro no ha provocado heridos, pero sí cuantiosos daños. El camión ha quedado completamente destruido y también se han visto afectados varios depósitos de basuras y escaparates y fachadas de edificios cercanos.

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El vehículo ocupa el carril de circulación en sentido al Passeig Mallorca. La Policía Local de Palma ha explicado que ha establecido un dispositivo especial con la Unidad Motorizada y la Policía Comunitaria para habilitar un carril provisional por cada sentido en el tramo afectado, priorizando el transporte público. Equipos de EMAYA y servicios de limpieza trabajan en la zona para acondicionar la calzada. Los agentes siguen trabajando para garantizar la seguridad y la fluidez del tráfico hasta que el camión sea retirado por completo. La Policía Local ha pedido precaución y seguir las indicaciones de los agentes en la zona.