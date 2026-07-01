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Amenazas

El Ico irrumpe de nuevo en las Urgencias de Son Llàtzer esgrimiendo una navaja

El hijo de La Paca ya entró hace unas semanas en este hospital portando uaa pistola detonadora

El Ico, ensangrentado y con una pistola en la mano, el martes de madrugada en Son Llàtzer

El Ico, ensangrentado y con una pistola en la mano, el martes de madrugada en Son Llàtzer / DM

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Lorenzo Marina

Lorenzo Marina

Palma

El ico ha vuelto a las andadas este miércoles en las urgencias del hospital Son Llàtzer esgrimiendo un cuchillo unas semanas después de irrumpir en el centro sanitario portando una pistola detonadora. En ambas ocasiones, el hijo de La Paca ha amenazado al personal sanitario. Agentes de la Policía Nacional han emprendido la búsqueda para proceder otra vez a su detención.

A Francisco Tomás Fernández Cortés, de 40 años, más conocido por El Ico, siempre le ha gustado mostrar armas de fuego y amenazar con ellas a los presentes. Numerosos incidentes con pistolas jalonan su existencia. Siendo menor de edad, el Ico disparó en una pierna a un vigilante de una discoteca en la Playa de Palma.

Unos años después, el Ico protagonizó otro tiroteo en el Globo Rojo cuando le conminaron a abandonar el prostíbulo. Entonces, el hijo de La Paca comenzó a descerrajar disparos con una pistola en el burdel. Por fortuna no hubo que lamentar daños personales. Fue detenido por la Policía Nacional y enviado a prisión.

Pistola detonadora

A principios del pasado mes de junio, el Ico apareció por sorpresa en el hospital Son Llàtzer. Presentaba entonces numerosos cortes en los brazos hechos con objetos punzantes. Además, amenazó con acabar con su vida en el mismo centro sanitario. "¡Me voy a pegar un tiro!", espetó. Cuando los sanitarios le denunciaron por su comportamiento violento y por proferir amenazas contra ellos, emprendió la huida. Sin embargo, la escapada que protagonizó fue muy efímera.Los investigadores de la Policía Nacional tratar de determinar si la pistola de fogueo que portaba había sido manipulada para disparar con ella.

Noticias relacionadas y más

Numerosas patrullas de la Policía Nacional se desplazaron a Son Banya. Allí el Ico había protagonizado un tiroteo momentos antes de irrumpir en Son Llàtzer. Los agentes le detuvieron y el juez le dejó en libertad con cargos. Unos días después, el hijo de La Paca robó un patinete a punta de pistola en Son Güells. Ahora Francisco Tomás Fernández Cortés ha vuelto a desplegar su comportamiento violento en Son Llàtzer esgrimiendo una navaja. Los investigadores de la Policía Nacional apuntan a que su detención se podría dar en breve.

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