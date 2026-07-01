Dos guardias civiles fuera de servicio rescatan a un hombre en el incendio de una vivienda en Cala Ratjada
Los agentes han tenido que ser atendidos por los sanitarios por inhalación de humo
EP
Dos agentes de la Guardia Civil fuera de servicio han rescatado a un hombre en un incendio urbano originado este miércoles de madrugada, sobre las 2:00 horas, en un segundo piso de un inmueble de Cala Rajada.
Los guardias civiles han roto la puerta para poder entrar al domicilio donde se ha originado el incendio y han rescatado al hombre, que presenta quemaduras y problemas respiratorios por inhalación de humo, según ha detallado el Instituto Armado.
Asimismo, se han desalojado cuatro personas de los pisos superiores y el fuego ha afectado al inmueble de la segunda planta y de la tercera.
También dos personas han sido trasladadas hasta el Hospital de Manacor, mientras que los agentes que intervinieron en el suceso han requerido asistencia médica por inhalación de humos.
Los Bombers de Mallorca han extinguido el incendio sobre las 3.30 horas. Han intervenido los equipos de Artà, Felanitx, Sergent y Cap Operatiu y también la Policía Local.
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