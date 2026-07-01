La Fiscalía pide 9 años de cárcel para un hombre por abusos y malos tratos a sus cuatro hijos e hijastros en Palma

La Fiscalía pide una condena de nueve años de prisión para un hombre acusado de abusos y malos tratos a su hija y a los tres hijos de su pareja en Palma. El procesado supuestamente sometió a tocamientos a una de las niñas y mantuvo un "clima de absoluto terror", sostiene el ministerio público, tanta hacia los pequeños como hacia la madre de estos. El juicio debía celebrarse hoy en la Audiencia Provincial, pero el acusado ha pedido un cambio de abogado y el tribunal, tras aceptar su petición, ha aplazado la vista oral.

Los hechos, siempre según el relato de la Fiscalía, ocurrieron hacia el año 2019. En aquella época el hombre convivía con su pareja, la hija de tres años que tenían en común y los tres hijos de su compañera, de 9, 12 y 14 años. El sospechoso supuestamente abusó sexualmente de la más pequeña, a la que llevaba a su cuarto y, tras cerrar con pestillo para que no entrara nadie, la sometía a tocamientos.

La acusación pública expone además que en la vivienda eran "constantes" los insultos y amenazas del encausado. El hombre supuestamente llamaba "zorra" y "maricón" a los niños, les dejaba sin comer, les daba golpes y tortazos y los rompía los juguetes. Los malos tratos se extendieron a los perros de la familia, a los que agredía "a sabiendas del desasosiego que generaba en los menores".

La Fiscalía imputa al hombre delitos de abuso sexual y maltrato familiar, por los que solicita seis y tres años de prisión respectivamente. Además, reclama que indemnice a cada una de las víctimas con 15.000 euros por los daños morales.

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El sospechoso ha comparecido esta mañana en la sección segunda de la Audiencia Provincial, donde debía celebrarse el juicio. Al inicio de la vista, sin embargo, el hombre ha explicado que quería cambiar de abogado. El tribunal se ha retirado a deliberar y ha anunciado después que accedía a su petición para garantizar el derecho de defensa. La sala fijará una nueva fecha próximamente.