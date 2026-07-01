Detenido un hombre en Palma tras apuñalar a otro en un autobús porque llevaba la música demasiado alta
Después de herirle con un un cuchillo dos veces en el brazo, la víctima logró escapar cuando el vehículo detuvo la marcha y abrió las puertas
Agentes de la Policía Nacional han detenido en Palma a un hombre como presunto autor de un delito de lesiones tras apuñalar a otro pasajero durante una pelea ocurrida en el interior de un autobús porque uno de los dos llevaba la música demasiado alta.
Los hechos ocurrieron en la mañana del martes, cuando la sala del 091 recibió un aviso alertando de que un hombre había apuñalado a otro en el un bus en Palma. Al llegar al lugar, un testigo explicó a los agentes que había visto a dos hombres peleándose y que uno de ellos había atacado al otro con un cuchillo.
Tras la agresión, la víctima huyó del lugar y el presunto autor se dirigió hacia la calle Manacor y arrojó el arma blanca bajo un vehículo estacionado. Los policías localizaron poco después el cuchillo oculto bajo el turismo y desplegaron un dispositivo de búsqueda que permitió detenerle en poco tiempo.
El arrestado, que presentaba la ropa manchada de sangre, relató a los agentes que la pelea comenzó porque uno de ellos escuchaba la música muy alta. Según su versión, cogió un palo que había en el vehículo para defenderse hasta conseguir abandonar el lugar. Durante el registro, los policías comprobaron además que llevaba encima dos cúters.
Por su parte, la víctima manifestó que durante la discusión el otro hombre le apuñaló dos veces en un brazo. Explicó que logró escapar cuando el autobús detuvo la marcha y abrió las puertas, evitando así recibir más puñaladas.
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