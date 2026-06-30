"¡Os voy a quemar la casa con todos dentro!", amenazó una joven en Palma a una familia que le había acogido mientras esgrimía un palo tutor de gran tamaño

Un hombre pidió auxilio a una patrulla de la Policía Nacional en Palma debido a que una joven le estaba amenazando con un palo tutor de grandes dimensiones. La mujer, amiga de su hijo, había estado acogida en su casa durante tres días."¡Os voy a quemar la casa con vosotros dentro!", les espetó antes de coger el arma tras acusarles falsamente de haberle robado 500 euros. Los agentes la detuvieron por un presunto delito de amenazas.

Los hechos tuvieron lugar sobre las cinco de la tarde del pasado viernes en Palma. Una patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) de la Policía Nacional se encontraba circulando en el vehículo policial en la calle Aragón cuando un hombre de mediana edad requirió su presencia. Este les comunicó que estaba recibiendo graves amenazas por parte de una joven, que portaba un palo tutor de madera de gran tamaño.

A continuación los agentes detuvieron su marcha, se apearon del coche patrulla y se entrevistaron con este hombre. La víctima les indicó que él y su familia habían recibido graves amenazas por parte de una joven, amiga de su hijo. A esta la habían acogido en su domicilio durante tres días.

"¡Te voy a matar!"

De acuerdo con el relato de esta persona a los agentes, entre la familia y esta mujer se inició una acalorada discusión en el interior de su vivienda. Entonces se encontraban solo él y su esposa y la joven les acusó de haberle sustraído 500 euros. Este hombre negó categóricamente que esto fuera cierto. En el transcurso de esta disputa, esta les profirió graves amenazas. "¡Os voy a quemar la casa con vosotros dentro!", sentenció. El afectado llamó por teléfono a su hijo para que se personara en el domicilio y apaciguara la situación. Al ver la llegada de este a la vivienda, la joven arrancó un grueso tutor de madera de un árbol y se abalanzó sobre el hombre mientras le gritaba "¡te voy a matar!".

Paralelamente, otra patrulla de la Policía Nacional localizó a escasos metros de distancia del denunciante a una joven. Esta encajaba plenamente con las características descritas de la presunta autora de las amenazas. Justo detrás de ella había un grueso palo de más de metro y medio de longitud. Tras confirmar estos hechos, los agentes la detuvieron por un presunto delito de amenazas. A continuación fue trasladada a dependencias policiales.