Estafa 2.000 euros a una mujer en Palma por una obra en el baño de su casa que no realizó

Un estafador engañó a una mujer que le había contratado para que hiciera unas obras de reforma en el baño de su domicilio de Palma. Este había cobrado por adelantado 2.000 euros con el pretexto de comprar material. Cuando la afectada contactó con él al cabo de dos meses, adujo que tenía problemas familiares para no acudir y le bloqueó el teléfono. Agentes de la Policía Nacional le han detenido por un presunto delito de estafa.

La afectada interpuso una denuncia ante la Policía Nacional el pasado mes de abril después de que el hombre al que había pagado 2.000 euros por adelantado para hacer unas obras en el baño de su casa no apareciera y se hubiera quedado con el dinero. Esta aseguraba haber sido estafada después de que este cobrara con la supuesta intención de comprar el material. Cuando contactó por última vez con él, este alegó unos supuestos problemas familiares para no acometer la obra y le bloqueó el teléfono.

La mujer indicó a los agentes que había contratado a esta persona para que hiciera una mejora en su baño porque la conocía con anterioridad. Este se comprometió a realizar las obras y le presentó un presupuesto de unos 2.500 euros. El estafador le solicitó un primer pago por adelantado de 600 euros con el pretexto de comprar material para empezar las obras. Posteriormente, este sujeto argumentó que esta cantidad se había quedado corta y la víctima le efectuó otros dos pagos por un importe de 1.400 euros.

Cuando habían transcurrido más de dos meses, en vista de que este individuo no había realizado los trabajos, la mujer se puso en contacto con él. Este le indicó que tenía problemas familiares y le dijo que no podría realizar las obras. No obstante no le dijo en ningún momento que le devolvería el dinero que había recibido por unos trabajos que nunca hizo. Este cortó toda comunicación con ella después de bloquearle el teléfono.

Otra orden de detención judicial

A continuación agentes del Grupo de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional se encargaron del caso denunciado por la víctima. Tras las primeras pesquisas, una vez que habían sido corroborados estos hechos, lograron determinar su identidad por completo. Sobre este individuo recaía también una orden de detención dictada por un juzgado de Palma.

El pasado miércoles, los policías establecieron un dispositivo especial para su localización. Este fue detenido por un presunto delito de estafa y por la reclamación judicial, que tenía en vigor. A continuación fue trasladado a dependencias policiales.