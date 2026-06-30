Una conductora pierde el control del coche y derriba un poste de telefonía junto a Son Banya

Una conductora de 47 años, de nacionalidad española, perdió el control del coche este lunes, derribó un poste de telefonía y destrozó nueve metros de rejilla metálica junto a Son Banya. La mujer, que dio negativo en la prueba de alcoholemia y resultó ilesa, aseguró que no recordaba nada de lo sucedido antes del siniestro. Agentes de la Policía Local de Palma han abierto una investigación para esclarecer lo sucedido.

Los hechos ocurrieron sobre las 7.40 horas de este lunes a la altura del número 65 del Camí de La Milana de Palma, a escasos metros de distancia del poblado de Son Banya. La conductora de un coche derribó un poste de telefonía, provocó la rotura de cables y destruyó nueve metros de rejilla metálica cuando circulaba en dirección a Mercapalma.

Agentes de la Unidad de Vehículos de Accidentes (Uvac) de la Policía Local de Palma se dirigieron rápidamente hasta el lugar donde había ocurrido el siniestro. A pesar de la violencia del impacto, la conductora había resultado ilesa. La mujer dijo no recordar nada de lo que había sucedido en los instantes previos a la colisión con el poste telefónico y con la valla. Solo se percató de lo ocurrido cuando un ciudadano se acercó a ella para comprobar cómo se encontraba. La prueba de alcoholemia fue completamente negativa.

Carretera cortada

Como consecuencia del accidente, el poste de telefonía cayó en mitad de la calzada. Esta circunstancia obligó a solicitar con urgencia la presencia de Bombers de Palma. Además, el Camí de La Milana tuvo que permanecer cortado al tráfico en ambos sentidos mientras retiraban el obstáculo y aseguraban el perímetro. Se instruyeron diligencias preventivas por este siniestro.