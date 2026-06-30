Alarma por el derrumbe del techo de una planta baja deshabitada en Palma

El súbito desplome de una parte del tejado de una vivienda de planta baja ha causado alarma entre los vecinos la mañana de este martes en el barrio de Son Espanyolet. Bombers de Palma y agentes de la Policía Local se han desplazado rápidamente al lugar. Por fortuna no ha habido que lamentar víctimas.

El incidente ha ocurrido sobre las once de la mañana de este martes en una planta baja situada en el número 37 de la calle Vinyet del barrio palmesano de Son Espanyolet. El estruendo del derrumbe de parte del tejado ha alarmado a los vecinos de la zona. Tras avisar a los servicios de emergencia, una dotación de Bombers de Palma y agentes de la Policía Local de Palma se han desplazado rápidamente hasta el lugar.

Por su parte, los bomberos han comprobado que los escombros de una parte del techo han caído en el interior de la vivienda deshabitada. Mientras que el resto de la estructura no ha resultado afectada. Por este motivo, pusieron los hechos en conocimiento del propietario para que adoptara las medidas correspondientes para subsanar los daños. Al parecer este inmueble había sido puesto a la venta.

"Un ruido fuerte"

"Hemos escuchado un ruido fuerte, pero no ha habido nada más. Sabemos que esta casa se vende y no vive nadie allí", han apuntado vecinos de la zona. Dado que la estructura no estaba afectada, la vivienda no ha quedado precintada.