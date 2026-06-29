Sorprendidos dos jóvenes en Artà por la Guardia Civil cuando consumían droga y tenian dosis para su venta

Dos jóvenes de 18 y 19 años consumían droga en la vía pública sin el menor reparo. Poseían dosis de hachís, cocaína, marihuana y éxtasis, así como dinero fragmentado que podría acreditar su venta. Agentes de la Guardia Civil les han detenido por un presunto delito contra la salud pública.

Los hechos ocurrieron la pasada semana en Artà. Una patrulla de la Guardia Civil acertó a pasar por el lugar y se percató de la actitud de los dos jóvenes. Estos se encontraban consumiendo sustancias estupefacientes. A continuación les identificaron y realizaron las comprobaciones correspondientes.

Los agentes del instituto armado comprobaron que las sustancias estupefacientes que poseían estaban más destinadas a la distribución que al autoconsumo. Buena prueba de ellos era el dinero fraccionado.

Ante el juez

Las dosis de hachís, cocaína, éxtasis y marihuana estaban preparadas para su venta y distribución. Por este motivo los dos jóvenes fueron detenidos por un presunto delito contra la salud pública. Las diligencias y los efectos intervenidos han sido puestos también a disposición judicial.