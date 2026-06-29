incendios forestales
Un incendio forestal próximo a viviendas aisladas azota Son Fortesa en Puigpunyent
El Ibanat ha movilizado nueve medios aéreos y 27 bomberos forestales y Bombers de Mallorca ha desplazado dotaciones de Calvià y Sóller y el helicóptero para combatir este fue considerado de nivel 1
Un incendio forestal de nivel 1, que puede afectar a algunas viviendas aisladas, se ha declarado la tarde de este lunes en Son Fortesa, en el término municipal de Puigpunyent. El Institut Balear de la Natura (Ibanat) ha desplazado nueve medios aéreos, tres autobombas con 27 bomberos forestales, entre ellos cuatro técnicos y agentes de Medio Ambiente. Por su parte. Bombers de Mallorca han movilizado dotaciones de los parques de Sóller y Calvià y el helicóptero Milana.
El incendio forestal se ha iniciado sobre las seis y cuarto de la tarde en Son Fortesa. Al tratarse de una zona boscosa de difícil acceso, el Ibanat ha desplazado al lugar nueve medios aéreos para combatir el avance de las llamas. Los técnicos de la Conselleria de Agricultura y de Medio Ambiente no han dudado en calificarlo de nivel 1, al considerar que podría afectar a casas aisladas y carreteras.
Los numerosos medios aéreos movilizados al siniestro han realizado numerosas descargas de agua en Son Fortesa para tratar de sofocar el fuego. De esta manera, además, se facilitaba la llegada de los medios terrestres, las tres autobombas con 27 bomberos forestales, para atacar el fuego a ras de suelo.
Proximidad a viviendas aisladas
Por su parte, el conseller de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, Joan Simonet, y la directora general Anna Torres se han desplazado a la CCIF (Central de Comunicación de Incendios Forestales) para conocer in situ la última hora de lo que se perfila como el primer gran incendio forestal del verano. Especialmente, por la proximidad a viviendas aisladas. "Pedimos a la población que extreme la precaución. Estamos en un peligro alto de incendio forestal", han subrayado en un comunicado oficial en las redes sociales.
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