Detienen al tercer asaltante de la banda de atracadores de Palma por arrebatar con gran violencia cadenas de oro del cuello a 13 ancianos en la calle y en un domicilio

El tercer miembro de una violenta banda de atracadores de ancianos ha sido arrestado este lunes en Palma después de que huyera en un ferry a la Ciudad Condal con anterioridad. El trío de jóvenes asaltantes desplegaba una brutal violencia para arrebatar cadenas de oro a ancianos en Palma. Una docena de estas fechorías las cometieron en la calle y en otro caso llegaron a irrumpir en un domicilio para sustraerle la joya a un octogenario tras atacarle y arrancársela del cuello. Agentes de la Policía Nacional han detenido a estos tres atracadores. También fueron arrestados otros dos individuos. Uno que les facilitó la información para irrumpir en el inmueble y otro que trató de comerciar con la pieza robada. Dos de ellos fueron detenidos el domingo 21 de junio, nada más tomar tierra el avión en Barcelona en el que habían huido horas después de asaltar a al hombre de edad avanzada en su casa.

El asalto en un domicilio de un anciano del barrio palmesano de La Soledad se perpetró sobre las 4.45 horas del pasado sábado 20 de junio. Los tres asaltantes irrumpieron en el inmueble cuando la víctima se encontraba durmiendo. Los atracadores le atacaron y le arrebataron la cadena que llevaba al cuello. Como consecuencia de la agresión, el hombre de edad avanzada tuvo que ser asistido de las lesiones sufridas.

Tras la correspondiente denuncia, investigadores del Grupo de Atracos de la Policía Nacional se hicieron cargo del caso. Sabedores del riesgo de fuga de estos delincuentes, los agentes actuaron con celeridad. De hecho los identificaron poco tiempo después. No obstante los tres habían abandonado la isla apresuradamente. Dos de ellos por vía aérea. La previsión de su llegada al aeropuerto del Prat era de unos 15 minutos. Así, se activó de forma urgente al Grupo de Policía Judicial en el aeropuerto barcelonés. Nada más tomar tierra, se detuvo a dos de los tres presuntos atracadores. Entre sus pertenencias, portaban unos 3.500 euros en efectivo. Mientras, el tercero se había embarcado con anterioridad en un ferry con destino también a la Ciudad Condal. Por este motivo se emitió una orden de detención del mismo. Al estar plenamente identificado, este lunes ha sido detenido al regresar a Palma.

Además, los agentes del Grupo de Atracos averiguaron que los asaltantes habían requerido los servicios de otro individuo para vender la cadena de oro arrebatada al anciano en su domicilio de Palma. Este accedió a cambio de una cantidad de dinero. Fue detenido por un presunto delito de receptación y la cadena logró ser recuperada por los investigadores y fue devuelta a su legítimo propietario.

Oleada de atracos

Paralelamente, el Grupo de Policía Judicial de la Comisaría Oeste estaba llevando una investigación por una oleada de atracos a personas de edad avanzada, Los asaltantes les arrebataban las cadenas de oro, que portaban en el cuello, mediante un fuerte tirón. Los escenarios de los robos, en la calle a plena luz del día, los cometieron en los barrios palmesanos de Son Cotoner, es Fortí, y Camp den Serralta. Siempre se trataba de personas de edad avanzada, octogenarias y nonagenarias. Los delincuentes seleccionaban previamente el escenario de su fechoría. Vigilaban para que no hubiera nadie presente o les asaltaban en el portal de su casa.

A la hora de arrebatar la cadena de oro del cuello de los ancianos, actuaban con gran violencia. Y provocaron lesiones graves a la totalidad de las víctimas. De hecho una mujer sufrió una fractura de muñeca y tuvo que recibir asistencia médica.