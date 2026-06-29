Detenido un hombre drogado por amenazar de muerte a un enfermero al visitar de madrugada a su madre en Son Llàtzer

Un hombre drogado de 40 años, de nacionalidad neerlandesa, se enfrentó la madrugada del con un sanitario al visitar a su madre ingresada en Son Llàtzer. Tras haber salido del recinto, volvió al poco tiempo, encendió las luces de la habitación de su progenitora, compartida con otros pacientes, y empezó a gritar. Cuando un enfermero le instó a que depusiera esa actitud en esas horas intempestivas, le amenazó de muerte mientras levantaba los puños, y le golpeó en la cara con una boina. El personal de seguridad del hospital le retuvo hasta la llegada de agentes de la Policía Local de Palma. Estos le detuvieron por amenazas de muerte y agresión y constataron que este estaba bajo los efectos de sustancias estupefacientes.

Los hechos ocurrieron sobre las 23.30 del pasado sábado en Son Llàtzer. Este sujeto ya había protagonizado un altercado con un médico en la habitación donde se encontraba ingresada su madre. Tras marcharse de manera temporal, regresó de madrugada con una actitud agresiva. Así, encendió de forma abrupta la luz de la habitación de su progenitora, que compartía con otros pacientes. También comenzó a gritar mientras exigía su teléfono móvil.

Cuando un enfermero le requirió para que depusiera ese comportamiento a horas intempestivas, y respetara el descanso de los enfermos, este se encaró con él. Le insultó repetidamente y propinó una fuerte patada en el mostrador del personal sanitario. A continuación accedió a la zona restringida, al otro lado del mostrador, arrinconó al trabajador sanitario y le amenazó de muerte mientras levantaba los puños. A continuación se quitó una boina que vestía y le golpeó con ella en el rostro. Luego siguió propinando patadas a los carritos con material médico, que se encontraban en el pasillo.

Ingesta de psicotrópicos

Los vigilantes de seguridad del hospital retuvieron a este sujeto, al tiempo que avisaron a la sala del 092. Agentes de la Unidad Nocturna de la Policía Local acudieron a Son Llàtzer. Al entrevistarse con él comprobaron que su discurso no era muy coherente y mostraba síntomas compatibles con la ingesta de sustancias estupefacientes psicotrópicas.

Ante estas evidencias, este sujeto fue arrestado por los policías y le trasladaron a Son Espases, inicialmente, al encontrarse muy agitado. Acto seguido fue conducido al Depósito municipal de Detenidos y traspasado a la Policía Nacional.