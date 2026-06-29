Bomberos de Mallorca rescatan a cuatro jóvenes sin agua en Escorca
EP
Bombers de Mallorca han realizado durante el fin de semana tres rescates de excursionistas en diferentes puntos de la isla, entre ellos el de cuatro jóvenes que se quedaron sin agua y sin fuerzas.
Según la información facilitada por el cuerpo, entre las actuaciones destacan la realizada el pasado sábado, sobre las 11.45 horas, cuando efectivos del Grupo de Rescate de Montaña, con la ayuda del helicóptero Milana, rescataron a cuatro jóvenes que se quedaron sin agua y sin fuerzas en la zona del Tomir (Escorca).
También el sábado, sobre las 14.25 horas, el helicóptero Milana rescató a un joven que había sufrido una caída en Cala Pi (Llucmajor).
El domingo a las 12.25 horas se rescató a un joven con una lesión en el tobillo en el Torrent de Pareis.
- Así son las nuevas plataformas elevadas que el aeropuerto de Palma acaba de estrenar
- Reformas para unos, derramas para otros
- Can Feliu, el penúltimo casal histórico de Palma que se convierte en un hotel de lujo
- El juez rechaza que una imputada en el caso Relámpago se persone en la causa al llevar 20 años fugada
- La directora mallorquina María Togores disfruta de éxito en Netflix y de su debut en el cine
- Los tiburones del Palma Aquarium, testigos de una boda marcada por la originalidad y un susto final
- Mesón Can Pedro: «El alioli es nuestro secreto mejor guardado»
- Guía de los mercadillos nocturnos de verano en Mallorca