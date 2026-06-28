Tres detenidos por causar destrozos en una discoteca de Palma tras ser expulsados
Los acusados rompieron a golpes la cristalera del acceso al local, valorado en mil euros
La Policía Nacional ha detenido en Palma a tres hombres colombianos por causar destrozos en una discoteca de la que habían sido expulsados. Los sospechosos están acusados de delitos de allanamiento y daños.
Los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado domingo. Tres hombres fueron expulsados de un local del Paseo Marítimo por pelearse con otras personas. Algunos de los testigos dijeron que llevaban armas blancas.
Los acusados tuvieron que ser expulsados por la fuerza, ya que no querían salir, por el personal de seguridad. Cuando ya estaban fuera los tres hombres propinaron varias patadas y puñetazos a una puerta de cristal de acceso al recinto, que se rompió. El propietario del negocio valoró los daños en 1.000 euros.
Los sospechosos trataron de entrar de nuevo en el local, pero el personal de seguridad pudo evitarlo. Fue entonces cuando el responsable del negocio llamó a la Policía Nacional.
Los agentes detuvieron a los tres hombres por ser los presuntos autores de un delito de allanamiento de domicilio de persona jurídica y otro de daños. Al cachear a los detenidos, los policías nacionales no encontraron que ninguno llevara armas blancas.
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