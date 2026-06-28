Varios testigos atrapan a un ladrón que acababa de robar un bolso en una tienda en Palma

La Policía Local de Palma ha detenido a un joven búlgaro de 21 años que por robar un bolso en una tienda de la avenida de Argentina y enfrentarse a los testigos que fueron tras él y lo atraparon. Los hechos ocurrieron el pasado jueves, hacia las ocho de la tarde.

La base del 092 envió con urgencia a una dotación del GAP (Grupo de Actuación Preventiva) tras recibir el aviso de que varios ciudadanos tenían retenido a un individuo en la calle. Cuando llegaron, los agentes aseguraron al sospechoso y se entrevistaron con un policía local libre de servicio que se encontraba en las inmediaciones, quien aportó los primeros datos y confirmó lo ocurrido.

Según el relato de los testigos y de la responsable del establecimiento afectado, el delincuente entró en una tienda de ropa y se apoderó de un bolso de marca valorado en 480 euros, tras lo que se dio a la fuga a la carrera. La trabajadora salió tras él, pidiendo ayuda a gritos. Varios ciudadanos se sumaron a la persecución y consiguieron darle alcance a los pocos metros.

El sospechoso opuso una fuerte resistencia y llegó a golpear fuertemente en la cabeza a uno de los ciudadanos utilizando el bolso robado. Las pesquisas policiales permitieron descubrir la participación de otra persona, un hombre de nacionalidad búlgara y 48 años. Este individuo había realizado tareas de vigilancia en la acera exterior y llegó a recibir el bolso robado por un instante. Posteriormente, para eludir la acción policial, simuló colaborar activamente con los vecinos en la retención del autor material.

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Al ser plenamente identificado por la víctima una vez que este ya se había retirado, la Sala de Atestados instruyó diligencias contra él en calidad de denunciado por su complicidad en el robo. El bolso recuperado fue devuelto en depósito a la responsable del comercio en el mismo lugar de la intervención. El detenido fue conducido a dependencias de la Policía Local para la tramitación de los preceptivos procedimientos judiciales.