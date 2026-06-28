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Un motorista, muy grave tras sufrir un accidente en la autopista de Campos

Archivo - Imagen de recurso de una ambulancia del SAMU 061.

Archivo - Imagen de recurso de una ambulancia del SAMU 061. / EUROPA PRESS - Archivo

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EP

Un motorista ha resultado herido grave después de tener un accidente en el kilómetro 8 de la autopista que une Palma con Campos.

El incidente se ha notificado sobre las 05.30 horas de este domingo, cuando se ha recibido una llamada de una persona que alertaba que se había encontrado en la calzada a un varón herido pero consciente, que estaba a varios metros de una moto, según ha informado el SAMU 061.

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Hasta allí se ha desplazado una ambulancia de soporte vital avanzado que ha asistido al herido, un hombre de 50 años, hasta que ha podido estabilizarle y trasladarle al Hospital de Son Espases, donde ha ingresado con pronóstico muy grave.

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  • Sucesos en Mallorca
  • accidente de moto
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