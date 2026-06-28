'El Ico', detenido por intentar robar un patinete a punta de pistola en Palma

Francisco Tomás Fernández Cortés, 'El Ico', ha vuelto a ser detenido. El hijo de 'La Paca' está acusado ahora de intentar robar un patinete a punta de pistola, que resultó ser de aire comprimido, en Palma. No consiguió su objetivo y poco después fue arrestado por la Policía Nacional en Son Banya, según han confirmado fuentes jurídicas.

Los hechos ocurrieron el pasado viernes por la noche en las inmediaciones del Estadi Balear. Dos personas que iban en patinete alertaron a la Policía Nacional de que un hombre les había abordado y les amenazó con una pequeña pistola para llevarse su vehículo. El asaltante se dio a la fuga sin conseguir su objetivo a bordo de un coche.

Las patrullas que acudieron al lugar se entrevistaron con los perjudicados, quienes identificaron a 'El Ico' como el autor del intento de robo. Los agentes se dirigieron al poblado de Son Banya, donde localizaron al acusado y lo arrestaron. Ayer por la tarde fue puesto a disposición judicial y, según las fuentes consultadas, quedó en libertad.

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'El Ico' ya fue arrestado el pasado 9 de junio tras irrumpir en la zona de urgencias de Son Llàtzer armado con una pistola y con importantes cortes en los brazos que, según se supo después, se había hecho él mismo.