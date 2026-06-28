Delincuencia
'El Ico', detenido por intentar robar un patinete a punta de pistola en Palma
El hijo de 'La Paca' intimidó a dos jóvenes con el arma, que resultó ser de aire comprimido
Francisco Tomás Fernández Cortés, 'El Ico', ha vuelto a ser detenido. El hijo de 'La Paca' está acusado ahora de intentar robar un patinete a punta de pistola, que resultó ser de aire comprimido, en Palma. No consiguió su objetivo y poco después fue arrestado por la Policía Nacional en Son Banya, según han confirmado fuentes jurídicas.
Los hechos ocurrieron el pasado viernes por la noche en las inmediaciones del Estadi Balear. Dos personas que iban en patinete alertaron a la Policía Nacional de que un hombre les había abordado y les amenazó con una pequeña pistola para llevarse su vehículo. El asaltante se dio a la fuga sin conseguir su objetivo a bordo de un coche.
Las patrullas que acudieron al lugar se entrevistaron con los perjudicados, quienes identificaron a 'El Ico' como el autor del intento de robo. Los agentes se dirigieron al poblado de Son Banya, donde localizaron al acusado y lo arrestaron. Ayer por la tarde fue puesto a disposición judicial y, según las fuentes consultadas, quedó en libertad.
'El Ico' ya fue arrestado el pasado 9 de junio tras irrumpir en la zona de urgencias de Son Llàtzer armado con una pistola y con importantes cortes en los brazos que, según se supo después, se había hecho él mismo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una serpiente se cuela en una casa de Palma y muerde a un policía al ser capturada
- Juzgan a un joven por delito electoral en Palma: “Fui al colegio electoral a las siete y media de la mañana, era suplente, y pasadas las nueve me dijeron que me podía marchar”
- Guía de los mercadillos nocturnos de verano en Mallorca
- Tres mallorquines ganan el prestigioso Premio FAD de Arquitectura
- Condenan a la sanidad balear por controlar a una embarazada con un ecógrafo anticuado que no detectó una malformación en el bebé
- Los tiburones del Palma Aquarium, testigos de una boda marcada por la originalidad y un susto final
- Detenida en Palma la madre de tres niños por romper el brazo a uno de ellos y darles comida caducada
- Luis García: “Todavía no sabemos la plantilla que vamos a tener, pero estamos muy ilusionados”