Emergencias
Declarado otro incendio forestal en la zona de Can Milec, en Muro
Medios aéreos y terrestres del Ibanat y de los Bombers de Mallorca trabajan para sofocar las llamas
Medios aéreos y terrestres del Institut Balear de la Natura (Ibanat) y de los Bombers de Mallorca trabajan para sofocar un nuevo incendio forestal declarado en la zona de Can Milec, en Muro, donde a principios de semana ya ardieron casi 16 hectáreas.
El fuego ha sido detectado poco antes de las cuatro de la tarde, según ha informado la conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural. El Ibanat ha movilizado cuatro aeronaves, dos autobombas, 21 bomberos forestals y tres agentes de Medio Ambiente. También se han desplegado en la zona dotaciones de los Bombers de Mallorca, agentes de la Policía Local de Muro y voluntarios de Protección Civil.
En principio, el incendio ha sido declarado de gravedad potencial 0, ya que no entraña ningún riesgo para personas, viviendas ni infraestructuras. El fuego ha sido dado por estabilizado poco después de las cinco y media de la tarde. Las primeras estimaciones apuntan a que ha afectado a unos 2.000 metros cuadrados de terreno.
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