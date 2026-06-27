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Una serpiente se cuela en una casa de Palma y muerde a un policía al ser capturada

El reptil fue descubierto el pasado miércoles en una vivienda en Son Ferriol

La serpiente, tras ser capturada.

La serpiente, tras ser capturada. / POLICÍA LOCAL DE PALMA

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Marcos Ollés

Marcos Ollés

Palma

Una serpiente mordió el pasado miércoles a un agente de la Policía Local de Palma que intentaba capturarla en una vivienda de Son Ferriol. El reptil se había colado en el inmueble y los moradores consiguieron encerrarla en la coladuría, donde fue finalmente atrapada. El policía sufrió lesiones leves y está fuera de peligro.

Los hechos ocurrieron el pasado 24 de junio en la calle Llorenç Frau de Son Ferriol. Poco antes de las ocho y media de la tarde, un agente fuera de servicio alertó a la base del 092 de que los moradores de una vivienda habían encontrado una serpiente en su casa y necesitaban ayuda porque no sabían cómo actuar.

El animal causó lesiones en un brazo a un policía.

El animal causó lesiones en un brazo a un policía. / POLICÍA LOCAL DE PALMA

Agentes de la UII (Unidad de Intervención Inmediata) acudieron rápidamente al lugar. El animal había sido confinado en la zona de la coladuría para evitar su huida y los policías locales accedieron a la estancia. Extremando las medidas de seguridad, lograron capturar al reptil de forma segura y sin ocasionarle daños, tras lo que lo metieron en una bolsa de transporte. Durante el operativo, el animal mordió a uno de los agentes en el brazo, causándole lesiones leves.

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Tras realizar las gestiones pertinentes para coordinar la entrega del animal, los propios agentes se desplazaron hasta el Centro Sanitario Municipal de Protección Animal, donde el reptil quedó depositado para su custodia y posterior valoración por parte de los servicios veterinarios.

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