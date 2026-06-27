Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Encuesta abandono escolarSanción sanidad balearPeligro bosque BellverDelito electoralEgua de Troia OrgulloPremio arquitectura
instagramlinkedin

Emergencias

Reaniman a un hombre de 80 años que ha sufrido una parada cardiaca en la playa de Santa Ponça

Los socorristas y dos médicos que estaban en la playa han atendido a la víctima, que ha sido trasladada después a un hospital

Archivo - Imagen de recurso de una ambulancia del SAMU 061.

Archivo - Imagen de recurso de una ambulancia del SAMU 061. / EUROPA PRESS - Archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Marcos Ollés

Marcos Ollés

Palma

Los socorristas y dos médicos extranjeros que estaban en la playa de Santa Ponça (Calvià) han reanimado esta tarde a un hombre de 80 años que ha sufrido una parada cardiorrespiratoria. La víctima ha sido trasladada después a un centro hospitalario.

Los hechos han ocurrido hacia la una menos cuarto de la tarde, cuando el octogenario estaba tumbado en la arena y ha dejado de respirar. Dos turistas, médicos de profesión, que estaban casualmente a su lado han comprobado que su situación era crítica, le han asistido y han dado la voz de alarma. El equipo de socorristas de la playa ha acudido rápidamente al lugar con un desfibrilador y un equipo de oxigenoterapia.

Noticias relacionadas

De manera conjunta han empezado a practicar maniobras de reanimación, hasta que el hombre ha vuelto a respirar por sí mismo. Tras ser estabilizado ha sido evacuado en ambulancia a un hospital.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  • Mallorca
  • sucesos
  • Santa Ponça
  • médicos
  • Socorristas
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Confirman la sanción al catedrático de la UIB que coaccionó durante meses a una profesora
  2. Hallan el cadáver de un hombre en descomposición oculto bajo un limonero en sa Pobla
  3. Un estudio de la UIB detecta que la ecotasa ha evolucionado hacia un modelo centrado en reforzar el turismo
  4. De jugar con niños mayores en Palma a ser elegido por los Clippers de la NBA: la historia de superación de Baba Miller
  5. Un encapuchado armado con una pistola intenta atracar una panadería en Palma
  6. Muere en Son Espases la niña de tres años que se ahogó en una piscina en Pollença
  7. Aquí no se salva ni es Trenc
  8. El Govern aprueba la primera ley balear de Costas: más poder a los ayuntamientos en la gestión de las playas, limitación de la velocidad de las embarcaciones y protección de los 'escars'

Reaniman a un hombre de 80 años que ha sufrido una parada cardiaca en la playa de Santa Ponça

Reaniman a un hombre de 80 años que ha sufrido una parada cardiaca en la playa de Santa Ponça

Un móvil con la localización activada permite detener en Playa de Palma a una pareja por cometer varios robos

Un móvil con la localización activada permite detener en Playa de Palma a una pareja por cometer varios robos

Una serpiente se cuela en una casa de Palma y muerde a un policía al ser capturada

Una serpiente se cuela en una casa de Palma y muerde a un policía al ser capturada

Detenida en Palma la madre de tres niños por romper el brazo a uno de ellos y darles comida caducada

El hombre que intentó atracar una panadería en Palma, detenido tras atrincherarse con un cuchillo durante cuatro horas en su casa

Detenidos cinco menores en Ibiza por intentar entrar en una discoteca con documentación falsa

Detenidos cinco menores en Ibiza por intentar entrar en una discoteca con documentación falsa

La Guardia Civil encuentra en Kosovo a una niña secuestrada por su padre en Mallorca

La Guardia Civil sorprendió a más de un centenar de conductores ebrios y drogados en Baleares durante la Nit de Sant Joan

La Guardia Civil sorprendió a más de un centenar de conductores ebrios y drogados en Baleares durante la Nit de Sant Joan
Tracking Pixel Contents