Emergencias
Reaniman a un hombre de 80 años que ha sufrido una parada cardiaca en la playa de Santa Ponça
Los socorristas y dos médicos que estaban en la playa han atendido a la víctima, que ha sido trasladada después a un hospital
Los socorristas y dos médicos extranjeros que estaban en la playa de Santa Ponça (Calvià) han reanimado esta tarde a un hombre de 80 años que ha sufrido una parada cardiorrespiratoria. La víctima ha sido trasladada después a un centro hospitalario.
Los hechos han ocurrido hacia la una menos cuarto de la tarde, cuando el octogenario estaba tumbado en la arena y ha dejado de respirar. Dos turistas, médicos de profesión, que estaban casualmente a su lado han comprobado que su situación era crítica, le han asistido y han dado la voz de alarma. El equipo de socorristas de la playa ha acudido rápidamente al lugar con un desfibrilador y un equipo de oxigenoterapia.
De manera conjunta han empezado a practicar maniobras de reanimación, hasta que el hombre ha vuelto a respirar por sí mismo. Tras ser estabilizado ha sido evacuado en ambulancia a un hospital.
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