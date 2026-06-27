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Investigación

Un móvil con la localización activada permite detener en Playa de Palma a una pareja por cometer varios robos

La Policía ha recuperado seis teléfonos y una tablet, así como documentación de las víctimas

Una agente de la Policía Nacional.

Una agente de la Policía Nacional. / POLICÍA NACIONAL

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EP

Palma

La Policía Nacional ha arrestado a un hombre y una mujer por, supuestamente, robar dinero, dispositivos electrónicos y tarjetas de identidad de varias personas, a los que localizaron en Playa de Palma porque uno de los móviles sustraídos tenía la localización activada.

La intervención policial se inició el pasado domingo sobre las 22.00 horas, cuando recibieron una llamada para que fueran a la calle Marbella de Playa de Palma porque la víctima de un hurto había localizado su terminal, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado. Una vez personados en el lugar, los policías hablaron con una mujer que les explicó que el día anterior había sufrido el robo de sus pertenencias mientras se encontraba en la playa en la localidad de Calvià.

La mujer manifestó que entre los efectos sustraídos había un teléfono móvil que tenía activada la localización, por lo que había recibido una alerta de que el terminal se encontraba en movimiento en esa misma calle. Asimismo, la mujer aportó las características físicas de los presuntos autores de la sustracción, junto con el vehículo con el que habían huido del lugar tras cometer el robo.

Con toda esa información, los agentes localizaron a escasos metros de su posición un vehículo, con una pareja en su interior, que coincidía con la marca y el modelo aportado por la víctima. Tras esto, los agentes procedieron a interceptar el vehículo e identificaron a la pareja. Paralelamente, uno de los policías mantuvo contacto con la víctima del robo y le indicó que llamara al número del terminal sustraído. En ese momento los agentes apreciaron que entre el tapiz del techo del vehículo sonaba un teléfono.

Los agentes localizaron entre el tapizado y la chapa del vehículo seis teléfonos móviles, uno de ellos el de la requirente, además de una tablet. Tras la inspección completa del vehículo, también encontraron una cizalla, un reloj, tarjetas de identidad y sanitarias a nombre de ciudadanos alemanes y cierta cantidad de dinero en divisas extranjeras.

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Finalmente, los agentes procedieron a la detención de la pareja como presuntos autores de un delito de hurto, por lo que les trasladaron hasta dependencias policiales. Por el momento la investigación sigue abierta hasta comprobar el origen de los objetos intervenidos a los detenidos.

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