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Delincuencia

El hombre que intentó atracar una panadería en Palma, detenido tras atrincherarse con un cuchillo durante cuatro horas en su casa

Cuatro policías resultaron heridos durante el arresto del acusado, que se mostró muy agresivo

El cuchillo intervenido al sospechoso.

El cuchillo intervenido al sospechoso. / POLICÍA NACIONAL

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Marcos Ollés

Marcos Ollés

Palma

El hombre que ayer intentó atracar una panadería en Son Oliva, en Palma, ha sido detenido por la Policía Nacional tras atrincherarse durante cuatro horas en su casa armado con un cuchillo. El sospechoso atacó a los agentes que acabaron irrumpiendo en su habitación y causó lesiones a cuatro de ellos. Está acusado de delitos de tentativa de robo con intimidación, atentado y lesiones.

El atraco se produjo a los dos y media de la tarde del viernes. El acusado entró en una panadería de la calle Tomás Villanueva Cortés armado con un cuchillo y una pistola y con el rostro cubierto por un pasamontañas. Amenazó a la dependiente para que le diera el dinero de la caja, pero la máquina tiene un sistema de retardo y el delincuente huyó sin llevarse nada.

El grupo de Atracos de la Policía Nacional se hizo cargo de la investigación. Los agentes consiguieron identificar al sospechoso y, junto a efectivos del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) y patrullas del Policía Local acudieron a su domicilio, pero el hombre no estaba allí. Los investigadores supieron que había llegado a la vivienda a las cinco de la tarde y volvieron al inmueble.

El acusado se había atrincherado en una de las habitaciones. Los agentes temían que llevara la pistola y el cuchillo, por lo que extremaron las medidas de seguridad. La Unidad de Intervención Policial (UIP) se sumó al operativo para detener al atracador. Tras más de cuatro horas intentado en vano convencerle para que se entregara, los policías irrumpieron en su habitación.

El joven, muy corpulento, llevaba en las manos un cuchillo de cocina. Estaba agresivo y no hizo caso a las indicaciones de los policías, que acabaron reduciéndole y lo detuvieron. Durante el forcejeo para arrestarlo, cuatro policías sufrieron lesiones leves. Los agentes lograron recuperar el cuchillo, pero no el arma de fuego que utilizó para intentar cometer el robo no ha sido localizada.

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El sospechoso fue trasladado hasta un hospital y, una vez atendido, acabó en comisaría. En las próximas horas será puesto a disposición judicial.

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