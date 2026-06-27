Detenidos cinco menores en Ibiza por intentar entrar en una discoteca con documentación falsa

La Policía Local de Ibiza ha detenido durante el mes de junio a cinco menores de edad como presuntos autores de delitos de falsedad documental tras intentar acceder a una conocida discoteca del municipio con documentación presuntamente falsa. Según ha informado el Ayuntamiento de Ibiza, las detenciones se produjeron en tres actuaciones distintas después de que los agentes fueran requeridos por el personal de seguridad del establecimiento. Los vigilantes detectaron una actitud nerviosa en varios jóvenes que trataban de entrar al local mostrando documentos de identidad extranjeros que generaron sospechas sobre su autenticidad.

Una vez en el lugar, las patrullas de la Policía Local realizaron las comprobaciones oportunas e identificaron a los implicados. Tras las verificaciones, los agentes determinaron que la documentación presentada era falsa y que se había manipulado para ocultar la verdadera edad de sus portadores, todos ellos menores de edad.

Italianos, suizos y un colombiano

Entre los documentos intervenidos figuran dos cartas de identidad italianas, dos suizas y una colombiana, todas ellas falsificadas, según la Policía Local. Los agentes procedieron a retirar la documentación fraudulenta y detuvieron a los cinco jóvenes por presuntos delitos de falsedad documental.

Finalizadas las actuaciones, y siguiendo los protocolos establecidos al tratarse de menores, los detenidos fueron puestos a disposición de la Policía Nacional, que se hizo cargo de la instrucción de las diligencias correspondientes ante las autoridades judiciales.

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La Policía Local de Ibiza recuerda que el uso de documentación falsa constituye un delito y destaca la importancia de la colaboración entre los servicios de seguridad privada y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para garantizar el cumplimiento de la normativa y la seguridad en los espacios de ocio nocturno.